Na rekonštrukcie ciest vyčlenil BBSK deväť miliónov eur

Vyčlenenie financií z rozpočtu schválili krajskí poslanci na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva. Ako agentúru SITA informoval hovorca predsedu BBSK Matej Bučko, z fondov Európskej únie chce následne krajská samospráva na obnovu ciest a mostov v správe kraja využiť ďalších 41 miliónov eur.

Podľa hovorcu by už v tomto roku malo byť zrekonštruovaných celkom 78 kilometrov ciest druhej a tretej triedy, v čom sú zahrnuté aj mostné objekty. „Komplexnej obnovy sa okrem iných dočkajú prístupové cesty k obľúbeným turistickým destináciám do Banskej Štiavnice, na Králiky, na Skalku a na Tále v hodnote 5,5 milióna eur. Na juhu kraja pôjde do rekonštrukcie ciest tretej triedy 1,5 milióna eur. Ďalšie dva milióny eur pôjdu na cesty tretej triedy, ktoré nemôžu byť zahrnuté do projektov financovaných z fondov EÚ,“ spresnil Bučko.

Investícia kraja vo výške deväť miliónov je súčasťou koncepcie, ktorá zahŕňa aj ďalšie komplexné rekonštrukcie ciest a mostov z prostriedkov Európskej únie. V prvej fáze čerpania prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného systému (IROP) chce kraj využiť 20,5 milióna eur.

„V rámci nich by sa malo investovať napríklad do úseku Vígľaš-Červeňany, ďalej do cesty Pôtor-Dolná Strehová-Lučenec, ale aj do úseku Fiľakovo-Ábovce,“ doplnil hovorca. V druhej fáze čerpania prostriedkov z IROP by malo do ciest v kraji pritiecť ďalších 20,5 milióna eur. Zrekonštruovaných by tak malo byť spolu viac ako 300 kilometrov ciest vrátane mostov v správe kraja.