O počte cudzincov v okolí Trnavy sú dohady

Podľa hovorkyne Policajného prezídia Denisy Baloghovej je momentálne v okrese Trnava na prechodnom pobyte na účel zamestnania evidovaných 1 130 štátnych príslušníkov tretích krajín. „V okrese Galanta je to celkovo 245 štátnych príslušníkov tretích krajín na prechodnom pobyte na účel zamestnania,“ spresnila Baloghová.

Štatistiky neexistujú

V skutočnosti však budú tieto čísla zrejme oveľa vyššie. „O počtoch ľudí jednotlivých národností, ktorí pracujú v meste, sa nevedú žiadne štatistiky,“ povedal pre denník Pravda primátor Serede Martin Tomčányi. „Je tu viacero národností. Hovorí sa asi o tristo až päťsto cudzincoch, koľko je ich tu načierno, to netuším,“ povedal mestský poslanec Pavol Kurbel, ktorý bojuje proti zámeru podnikateľov vybudovať v meste ubytovňu pre niekoľko tisíc Srbov.

Areál bývalej niklovky v Seredi. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

„To vážne? V okrese Galanta ich má byť zamestnaných iba 245? Veď toľko pracuje v Seredi v jednej firme. Iba v Seredi ich žijú stovky, ide prevažne o Srbov, ale aj o Rumunov, Ukrajincov, Bulharov. Problém nastal s otvorením nového priemyselného parku, kde potrebovali obsadiť množstvo pracovných miest a toľko slovenskej pracovnej sily v okolí nie je možné zohnať,“ povedal denníku Pravda zdroj, ktorý nás upozornil aj na to, že v areáli Niklovej huty žijú srbskí pracovníci načierno. Takýchto čiernych ubytovní je však podľa neho v Seredi oveľa viac a nielen v niklovke.

Zvykli si aj na zápach

S dvoma cudzincami, ktorí žijú nelegálne v Niklovej hute, sa nám podarilo rozprávať. Radana zo Srbska priznala, že ich tu žije približne päťdesiat. Vedenie mesta Sereď však potvrdilo, že v areáli niklovky nie je možné mať zriadenú ubytovňu, a teda tam žijú načierno. Mesto už majiteľovi objektu udelilo aj finančnú pokutu. Navyše žiť tu je doslova životunebezpečné. Huta je totiž jednou z najvážnejších environmentálnych záťaží na Slovensku.

Niektoré budovy v areáli bývalej niklovky v Seredi, ktoré vyzerajú ako haly alebo kancelárske priestory, majú slúžiť ako ubytovne pre zahraničných robotníkov. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Na poli vedľa areálu sa nachádza obrovská kopa lúženca, odpadu, ktorý vznikol pri výrobe niklu. Hromadil sa tu od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Z haldy sa šíri nepríjemný zápach. Srbi si však naň už zvykli. „Dobre sa nám tu býva. Aj práca je dobrá,“ povedala Radana a priznala, že v ubytovni v Niklovej hute žijú aj iní Srbi, ktorí si prišli na Slovensko zarobiť. Veď priemerný plat srbského policajta je približne 150 eur na mesiac a celkovo je práca v Srbsku veľmi slabo zaplatená.

„U nás to bola bieda. Nedalo sa zamestnať, a keď sa dalo, z toho, čo sme zarobili, sa nedalo vyžiť. Teraz veľa našich ľudí prichádza za prácou na Slovensko. To, čo zarobím tu, v Srbsku nedostanem. Pre mňa je veľký peniaz aj päťsto eur, polovicu posielam deťom a žene do Srbska a z ostatného prežijem,“ priznal zase Dragan. Dodal, že práca na Slovensku nie je jednoduchá a v robote je doslova deň, noc.

Policajná hovorkyňa z „taktických dôvodov“ neodpovedala

Podľa policajnej hovorkyne Baloghovej povolenia na zamestnanie a ich vydávanie je v kompetencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, cudzinecká polícia zase udeľuje prechodné pobyty na území Slovenska.

„V prípade občanov EÚ, ak sa títo chcú na našom území zdržiavať viac ako tri mesiace, sú povinní sa zaregistrovať na príslušnom policajnom útvare, potom musia na výkon zamestnania spĺňať podmienky podľa zákona o službách v zamestnanosti. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín musia títo spĺňať viaceré podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov, ako aj podľa zákona o službách zamestnanosti,“ spresnila Baloghová. Dodala, že nie je rozdiel v tom, ak cudzinec príde na Slovensko cez pracovnú agentúru alebo ak príde na vlastnú päsť. Ak prichádzajú cez pracovnú agentúru, je ich povinnosťou nahlásiť sa do troch pracovných dní od vstupu na Slovensko na polícii. Tu musia ohlásiť začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu.

Polícia pri kontrolách môže vstupovať na miesta určené na podnikanie, zamestnanie alebo štúdium aj do priestorov ubytovní a môže žiadať preukázanie totožnosti cudzinca a tiež vysvetlenie ku skutočnostiam, ktoré sú predmetom kontroly. Na otázku, či polícia vie o nelegálnych ubytovniach v Seredi, či to rieši a chystá sa tam na kontrolu, Baloghová odvetila, že z taktických dôvodov na otázku odpovedať nebude.