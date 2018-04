V Bratislave začali opravovať Lamačskú cestu, práce by mali skončiť 9. mája

Hlavné mesto začalo od piatka (27.4.) s opravou Lamačskej cesty. Práce by mali potrvať do stredy 9. mája. Premávka je usmerňovaná prenosným dopravným značením. Informuje o tom magistrát prostredníctvom sociálnej siete.

Na Lamačskej ceste opravia v celej šírke 655-metrový úsek od hypermarketu po odbočenie na Cestu na Červený most. „Dĺžka opravy bude asi 4025 m jazdného pruhu. Oprava spočíva v odfrézovaní asfaltovej vrstvy vozovky a položení nového asfaltového krytu,“ priblížilo hlavné mesto. Súčasťou opravy komunikácie bude aj oprava pravostranného chodníka od križovatky s ulicou Cesta na Červený most smer Lamač. Dĺžka opravy chodníka bude zhruba 94 m.

Od začiatku apríla prebieha oprava cesty na Dolnozemskej ulici, a to od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu. Práce by tu mali skončiť 13. mája. Stroje sú už niekoľko týždňov aj na Bajkalskej ulici. Obnova vozovky prebieha v úseku od Trnavskej cesty po Mlynské nivy. Termín predpokladaného ukončenia prác je 21. máj. Ku koncu apríla spustilo mesto opravu ďalšej časti Panónskej cesty, a to v úseku od okružnej križovatky po odbočku na Lietavskú pri pekárni. Práce by tu mali skončiť 27. mája.

V najbližšom období sa má obnovovať komunikácia Púchovská, v úseku od hypermarketu po Detviansku v smere do mesta. Celkovo chce v tomto roku bratislavská samospráva opraviť 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 km chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD. Väčšinu z plánovaných opráv ciest bude hlavné mesto realizovať počas letných prázdnin.