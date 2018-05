Nie je reálne, aby s II. etapou električky do Petržalky začali skôr ako v roku 2021, tvrdí Kovalčík

Nie je reálne, aby s výstavbou II. etapy električkovej trate do Petržalky začalo mesto skôr ako v roku 2021, ak by aj išli podľa lehôt, ktoré v súčasnosti platia. Pred novinármi to povedal analytik Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Ján Kovalčík z Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.