Najprv klince, teraz niekto rozbil sklá na autobusoch

Bol to vandalizmus, pomsta alebo konkurenčný boj? V noci z nedele na pondelok neznámy páchateľ porozbíjal čelné sklá na 21 autobusoch v Nitre.

Poškodený autobus. Autor: Arriva Nitra

Situácia s mestskou dopravou je kritická. Podľa informácií denníka Pravda nejde o prvé poškodenie nitrianskych autobusov.

Autobusy patria spoločnosti Arriva, ktorá pôsobí nielen v nitrianskom, ale aj v trnavskom, žilinskom a košickom regióne. Zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a komerčnú autobusovú dopravu. V Nitre páchateľ alebo páchatelia poškodili dvadsať autobusov mestskej a jeden prímestskej hromadnej dopravy. Nepojazdná zostala takmer štvrtina vozového parku. Vedenie spoločnosti hovorí, že výpadok autobusov cestujúci ešte deň či dva pocítia. „Takýto útok v histórii našej firmy nemá obdobu. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sa nám podarilo autobusy opraviť a vrátiť do premávky. Obstaranie potrebných náhradných dielov a následné výmeny čelných skiel sú však časovo náročné,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Juraj Kusy.

Otázkou je, kto za týmto útokom stojí. Páchateľ alebo páchatelia vošli do stráženého a oploteného areálu firmy, kde stáli autobusy. Preto sa uvažuje aj nad motívom pomsty, zastrašovania alebo konkurenčného boja. Navyše, denník Pravda zistil, že nejde o prvý incident. „Začiatkom mája neznámi páchatelia umiestnili pod kolesá autobusov klince. O udalosti sme ihneď informovali políciu,“ potvrdila Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločnosti Arriva. Opäť sa to stalo v areáli firmy. Nad otázkou motívu spoločnosť nechce veľmi špekulovať.

Hrozí až osemročný trest

Podľa Helecz sa páchateľ zameral najmä na kĺbové autobusy, na niektorých linkách preto vypravovali menšie vozidlá. Útok sa priamo dotkol desiatich spojov. „Škoda, ktorá vznikla poškodením, bola vyčíslená predbežne na 50-tisíc eur,“ povedala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová. Predmet, ktorým páchateľ autobusy poškodil, zatiaľ neidentifikovali a intenzívne po ňom pátrajú.

Trenčiansky advokát Ján Kanaba mladší vraví, že keďže v tomto prípade ide o značnú škodu vo výške nad 26 600 eur, páchateľom hrozí trest od troch až do ôsmich rokov odňatia slobody. „Ak niekto úmyselne takto poškodí cudziu vec, ide o trestný čin. Ak je škoda takáto vysoká, aj trestná sadzba je vyššia. Ak na toľkých vozidlách niekto poškodí čelné sklá, tak to nemôže byť náhoda, ale ide jednoznačne o úmysel,“ vysvetlil Kanaba. Dodáva, že s podobným prípadom sa nestretol, ale vie o mužovi, ktorý zatepľoval budovy, odmietli mu zaplatiť, nahneval sa tak, že postŕhal polystyrén, ktorý kúpil za vlastné peniaze. Opletačky s políciou však mal on, stíhali ho za poškodenie cudzej veci, a nie firma, ktorá mu za prácu nezaplatila. Firma sa bránila tým, že prácu neodviedol riadne a ide o obchodný spor.

Kuriózne prípady

Taký veľký prípad poškodzovania cudzej veci ako v Nitre si Slovensko nepamätá. Pripomeňme si však niekoľko kurióznych prípadov. V roku 2002 sa 60-ročná dôchodkyňa z Hornej Marikovej priviezla na bicykli do Púchova, aby sa pomstila príbuznému. Sekerou mu niekoľkokrát zaťala do auta. Pomýlila si však vozidlá a tak zničila auto nevinnému veterinárovi.

Veľkú škodu spôsobil páchateľ v máji 2016 v Beluši pri Púchove. Opitý a zdrogovaný podpálil v areáli istej firmy na okraji obce 180 ton opotrebovaných pneumatík a 20 ton gumových tesnení. Založil tak jeden z najväčších požiarov. Nespratník potom vyliezol na posed, aby mal dobrý výhľad. Spôsobil škodu vo výške až 46 964 eur.