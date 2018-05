Bratislavské zastupiteľstvo sa skončilo predčasne, parkovacia politika platí len na papieri

Rokovanie poslancov primátor ukončil v bode o dodatku štatútu k parkovaniu v meste. Ako poznamenal, rokovanie opakovane brzdí jedná a tá istá skupina poslancov. Podľa neho porušujú pravidlá zastupiteľstva a pre svoju politickú kampaň paralyzujú rozvoj Bratislavy. Dodal tiež, že poslanci nehlasujú, aj keď v rokovacej miestnosti sú, a blokujú tak ďalšie rozhodovanie zastupiteľstva.

Necelý polrok pred komunálnymi voľbami mestské zastupiteľstvo podľa mestskej poslankyne Dany Čahojovej nerokuje tak, ako by malo. „Myslím si, že to spôsobuje porušovanie rokovacieho poriadku a zodpovednosť za to má primátor. Väčšina obyvateľov nerozumie, čo sa tu deje a mali by si viac všímať, čo sa deje vo vnútri Primaciálneho paláca,“ dodala.

„Ako na trhu“

Problém v rokovacej sále nastal vo chvíli, keď primátor ukončil pokračujúce mestské zastupiteľstvo. Po ňom totiž malo nasledovať riadne májové mestské zastupiteľstvo. Primátor sa po chvíli do sály vrátil a argumentoval, že nové, riadne rokovanie neotvorí, pretože nie je dokončené pokračujúce zastupiteľstvo. Ako uviedol, dohoda bola, že riadne rokovanie bude po ukončení pokračujúceho a to dnes poslanci neukončili. Sálou sa tak ozývali výkriky, poslanci sa prekrikovali a niektorí pristúpili aj pred mikrofón na pódium. Útočili na primátora, primátor na nich a z priestoru pred sálou vykrikovali aj občania. Poslanci chceli ďalej rokovať, Nesrovnal však už neskôr v sále nebol a postupne zo Zrkadlovej siene odišli aj poslanci.

Parkovacia politika iba na papieri

Zavedenie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave sa tak aj naďalej odďaľuje. Bratislavské mestské zastupiteľstvo sa po čase opäť malo vrátiť k parkovacej politike v hlavnom meste, uznesenie však nepadlo. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca minulého roka. Aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k štatútu. Dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy.

Nefunkčné zastupiteľstvo

Situácia v bratislavskom mestskom zastupiteľstve je už dlhší čas napätá. V rokovacej sále počas mestských zastupiteľstiev je anarchia. To, čo sa tam deje nemá so zdravým rozumom nič spoločné, tvrdí primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. V marci tak reagoval na otázku, aký je jeho názor na zasadnutia zastupiteľstva, ktoré v súčasnosti strácajú kultúru, sú plné zmätkov, nepochopenia a často chýba disciplína. „Máme riešiť problémy ľudí a nie prezentovať samých seba predkladaním rôznych bodov a zmenami programu rokovania,“ poznamenal Nesrovnal.

Rokovania mestského zastupiteľstva nemali podľa poslanca Branislava Kaliského žiadnu kultúru od začiatku tohto volebného obdobia. „Politické, emotívne a veľakrát urážlivé vystúpenia poslancov na zastupiteľstvo síce nepatria, sú však spôsobené tým, aká je príprava materiálov. Je logické, že odpoveďou na neúctivé správanie sa primátora voči poslancom spôsobuje neúctivé správanie sa druhej strany k nemu,“ pokračoval Kaliský.