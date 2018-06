Kandidátom SaS, OĽaNO a Sme rodina na post primátora Bratislavy je Ján Mrva

Mrva vlani kandidoval na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, o ktorý sa uchádzal ako nezávislý kandidát. Skončil na štvrtom mieste, volilo ho 28 842 voličov (15,97 %). Mrva sa dlhšie rozhodoval, či po dvanástich rokoch vo funkcii starostu mestskej časti Vajnory bude kandidovať na primátora hlavného mesta. Zbieraním podpisov začal od ľudí zisťovať, či je o jeho kandidatúru záujem.

Zľava: Predseda SaS Richard Sulík, Veronika Remišová z OĽaNO, kandidát na post primátora Bratislavy a starosta MČ Vajnory Ján Mrva, líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, predseda Sme rodina Boris Kollár a podpredseda SaS Ľubomír Galko po skončení tlačovej besedy hnutia OĽaNO, SaS a hnutia Sme rodina - Boris Kollár na tému: Predstavenie spoločného kandidáta na primátora Bratislavy. Autor: SITA, Brano Bibel

Mrva pred novinármi povedal, že nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia a je nezávislý kandidát s podporou politických strán. Dodal tiež, že je otvorený podpore ďalších pravicových strán. Ako pripomenul, pohybuje sa medzi ľuďmi a dotazníkom od nich zisťuje, čo ich v Bratislave trápi. Na najvyšších priečkach sú doprava a regulácia výstavby. Podľa neho Bratislava potrebuje primátora, ktorý bude aj manažérom.

Ako povedal Igor Matovič (OĽaNO), jeho hnutie hľadalo poctivého, dobrého kandidáta, ktorý má skúsenosti s komunálnou politikou a ktorý dokáže byť dobrou voľbou pre moderné mesto. Dodal tiež, že hnutie sa nesnažilo výber kandidáta urýchliť, pretože mu išlo o kvalitu. „Hľadali sme kandidáta, s ktorým nie sú v meste spojené žiadne kauzy a nie je spájaný s finančnými skupinami,“ spomenul Matovič.

„Máme dohodu s OĽaNO, podporili nám vlani predsedu kraja (Juraj Droba, súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pozn. ) a aj preto podporujeme Jána Mrvu,“ poznamenal predseda SaS Richard Sulík.

Pripojil sa aj predseda hnutia Sme rodina – Boris Kollár. „Rozhodli sme sa podporiť kandidáta, ktorý je slušný, transparentný, nekradne a nie sú za ním žiadne finančné skupiny,“ vysvetlil s tým, že jeho hnutie nemá v iných mestách problém pripojiť sa k slušnému kandidátovi, pokojne aj z koalície. Mrva je podľa neho dobrý kandidát, pretože za sebou nemá rozkrádanie a Kollár bude za ním stáť.

Richard Sulík vysvetlil, že dohody medzi stranami a hnutiami sú v novembrových komunálnych voľbách dôležité, pretože budú mať len jedno kolo. Pripojil sa aj Matovič a uviedol, že chcú mať kandidáta, za ktorého sa dokáže postaviť čo najviac demokratických opozičných strán.

Ján Mrva je starosta mestskej časti Vajnory. Do funkcie ho prvýkrát zvolili vo voľbách v decembri 2006, následne v novembri 2010 a do tretice aj v novembri 2014. V posledných komunálnych voľbách dostal 1 553 hlasov (73,71%). Narodil sa 17. októbra 1969 v Bratislave. Ján Mrva je ženatý a má tri deti. Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu – Stavebnú fakultu, odbor Geodézia a kartografia, odvetvie kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy.

Kritika KDH

Kresťanskodemo­kratické hnutie postaví vo voľbách ako kandidátku na primátorku Caroline Líškovú. Oficiálne ju predstaví v pondelok 4. júna. KDH chcelo postupovať spoločne s ďalšími opozičnými stranami. „SaS a OĽaNO, žiaľ, uprednostnilo pred nami dohodu so Sme rodina. Uprednostniť dohodu so Sme rodina, ktorá na celom Slovensku v nedávnych regionálnych voľbách nezískala ani jedného jediného poslanca pred dohodou s KDH sa v zásade nedá racionálne zdôvodniť, ale očakávame, že niekto sa na to podujme,“ uvádza KDH vo svojom stanovisku.

KDH je presvedčené, že určite je ľahšie vyhrať v počte zvolených komunálnych poslancov nad Sme rodina ako nad KDH. „Takéto víťazstvo skutočnému víťazovi však nemôže chutiť a je aj otázkou, či Slovensko takéto malé ‚medzistranícke víťazstvo‘ dnes potrebuje. Slovensko potrebuje veľký príbeh. Inšpiratívny príbeh. Príbeh človeka, ktorý sa nemusel narodiť do zlatej kolísky, aby uspel. Človeka, ktorý uspel aj bez toho, že by sa zúčastňoval na ‚karpatskom‘ politicko-podnikateľskom systéme, ktorý ničí našu krajinu,“ uviedlo KHD. „Škoda, že politické a stranícke záujmy zvíťazili nad tým, čo Slovensko a Bratislava potrebujú,“ dodáva hnutie v stanovisku.

Vallo a tím odborníkov

Na primátora Bratislavy kandiduje aj architekt, mestský aktivista a hudobník Matúš Vallo. V kandidatúre ho podporí tím odborníkov zjednotených pod názvom Team Vallo. Ako uviedol, chce zúročiť viac než dvojročnú prácu na dokumente Plán Bratislava – Návod na lepšie mesto, o ktorý sa bude opierať aj jeho volebný program.

V hre aj ďalšie mená

Svoje rozhodnutie v nedeľu oznámi aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.

O primátorský post zvažuje zabojovať aj Jozef Krúpa, starosta bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica. O tom, akým spôsobom sa zapojiť do komunálnych volieb, rozmýšľa tiež bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Medzi možnými kandidátmi sa spomína aj poslanec Národnej rady SR a bratislavský mestský poslanec Ján Budaj.

Nesrovnal sa vraj voľbami nezaoberá

Súčasný primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal sa kandidatúrou na primátora v tohtoročných novembrových voľbách zatiaľ nezaoberá. „Už som túto otázku párkrát dostal, mám však pred sebou ešte veľa práce. Keď príde vhodná doba, včas to oznámim,“ odpovedal primátor na otázku, kedy sa tým bude zaoberať