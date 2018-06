Kandidátkou KDH na primátorku Bratislavy je Caroline Líšková

Bratislava by mala byť podľa lídra KDH jedna bohatá metropola na Dunaji, je však jej chudobným príbuzným. „Za to, čo sa spáchalo na Bratislave, by mal niekto naozaj pykať. To v akom je stave, dokáže dať do poriadku asi už len žena. Zdá sa, že tí chlapi riadiť Bratislavu nevedia,“ povedal Hlina. Ich kandidátka podľa jeho slov ponúka Bratislave manažérske skúsenosti a úprimný záujem spraviť z hlavného mesta fungujúcu metropolu.

Líšková je rodená Bratislavčanka, v KDH je sedem rokov a väčšinu svojho profesijného života pôsobila ako manažérka. Bratislava podľa nej potrebuje manažérku s ekonomickým vzdelaním, ktorá sa obklopí odborníkmi. „Mojou víziou je, aby som tomuto mestu ponúkla strategický plán do roku 2030 s názvom Fungujúca Bratislava,“ priblížila. Za svoje priority považuje postavenie nájomných bytov, riešenie dopravy a parkovania, náhradného nájomného bývania, efektívne nastavenie fungovania mestských podnikov či založenie mestského podniku, ktorý zastreší údržbu a čistotu v Bratislave.

Kandidátka spúšťa mobilnú aplikáciu a webstránku Fungujúca Bratislava, kde môžu ľudia nahlasovať, čo sa im momentálne v meste nepáči, čo treba zmeniť a čo im chýba. „Každý jeden podnet zaznamenáme a zapracujeme pri tvorbe môjho strategického plánu,“ podotkla Líšková. Aj napriek nedostatku skúseností v komunálnej politike a nedohode opozičných strán verí vo svoje víťazstvo. „Určite sa nájdu ľudia, ktorí spochybnia moju kandidatúru, lebo nemám komunálne skúsenosti. Ja však nemám komunálne väzby, záväzky a nemám obmedzené myslenie, preto si trúfam v týchto voľbách zvíťaziť,“ skonštatovala. KDH deklaruje, že do poslednej chvíle malo snahu vytvoriť s ostatnými opozičnými stranami dohodu o spoločnom postupe v komunálnych voľbách v Bratislave.

Kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách okrem Líškovej zatiaľ ohlásil architekt a hudobník Matúš Vallo. Taktiež starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, ktorý má podporu opozičných OĽaNO, SaS a Sme rodina i bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. O post primátora hlavného mesta zvažuje zabojovať starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. O tom, akým spôsobom sa zapojiť do komunálnych volieb, rozmýšľa tiež bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa podľa vlastných slov ešte nezaoberá svojou kandidatúrou.