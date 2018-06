Pri nehode v okrese Gelnica zahynul 31-ročný vodič, nemal ani vodičák

Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, nebohý, ktorý pochádzal zo spomínaného okresu, viedol v pondelok okolo 6.00 h osobné auto v smere od obce Mníšek nad Hnilcom na obec Švedlár.

„Pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal s vozidlom šmyk a prešiel do protismeru, následne sa vrátil do svojho jazdného pruhu, avšak pokračoval v šmyku a s vozidlom zišiel z cesty vo svojom jazdnom smere a narazil do stromu,“ vysvetlila okolnosti nehody.

Vodič pri nej podľa jej ďalších slov utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Dvaja spolujazdci, ktorí sa s ním v aute nachádzali, boli podľa predbežnej lekárskej správy zranení ťažko. „Prítomnosť alkoholu bude u nebohého muža zisťovaná pri pitve,“ dodala.

Presná príčina dopravnej nehody, miera zavinenia i bližšie okolnosti sú podľa Ivanovej predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava, ktorý bol aj na mieste nehody. „Vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi,“ uzavrela.