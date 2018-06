Z Obchodnej ulice ide v noci strach

Obchodná ulica v Starom Meste bývala výkladnou skriňou hlavného mesta. Dnes ju – aj vďaka tragickej udalosti, pri ktorej bol na smrť dobitý Henry Acorda z Filipín, nik neoznačí inak ako problémovú.

„Obchodná ulica dlhodobo fungovala ako nákupná ulica. Slúžila na stretávanie sa ľudí, ktorí chodili aj za zábavou. Svedčí o tom aj Viecha u Sedliaka, ktorá je najstaršou dochovanou vinárňou v Bratislave,“ hovorí Michal Ondruš z občianskeho združenia Obchodná a okolie, ktoré sa snaží o to, aby sa táto lokalita stala opäť životaschopnou. Časy sa však zmenili, prestíž ulice klesla, najvychytenejšie predajne sa presunuli do nákupných centier a vystriedali ich obchody s fejkovým oblečením, lacné občerstvenie a rôzne pohostinstvá.

Ako najväčší problém miestni podnikatelia vnímajú vizuálny smog. „Ľudia sa však často sťažujú na neporiadok, ktorý tu ostáva najmä po víkendoch. Sťažujú sa však aj na to, že často dochádza k páchaniu rôznych priestupkov, aj keď oficiálne za posledné roky došlo podľa vedených štatistík k ich poklesu,“ pokračuje Ondruš a pripomína, že ich združenie má rozpracovaných viacero projektov napríklad na reguláciu vonkajšej reklamy, ale aj rozmiestnenie kamerového systému, ktorý by podľa neho určite prospel aj zvýšeniu bezpečnosti v tejto lokalite. Najnebezpečnejšia je najmä v noci, keď sa skupinky podnapitých ľudí presúvajú z jedného nočného podniku do druhého.

V reakcii na smrť Henryho Acordu sa v pondelok stretli ministerka vnútra Denisa Saková s primátorom Ivom Nesrovnalom, policajným prezidentom, krajským riaditeľom policajného zboru a náčelníkom mestskej polície. Dohodli sa, že počas letnej turistickej sezóny v uliciach pribudnú policajné hliadky. Náčelník mestskej polície doplnil, že počas leta využijú pešie hliadky, motorizované aj cyklohliadky, jazdeckú políciu aj kynológov.

Členka komisie bratislavského mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného poriadku a karloveská starostka Dana Čahojová hovorí, že by si želali najmä policajných pochôdzkarov. „Aby bola citeľná ich prítomnosť na miestach, kde sa vo večerných hodinách stretáva mládež, na námestiach a v okoliach niektorých prevádzok."

Bezpečnostný analytik Milan Žitný pripomína, že Obchodná vždy bola frekventovaným miestom a polícia by sa naň mala sústrediť. Pochôdzkari v pravom zmysle slova už podľa neho neprichádzajú do úvahy, pretože chodiť v takej veľkej lokalite je problematické, a preto tam musia byť najmä motorizované jednotky.

„Určite by mohli v problematických zónach, kde sú zábavné podniky, alebo sa tam vyskytujú kriminálne prípady, trvalo posilniť prítomnosť hliadok až do momentu, kým sa to tam nezmení. Policajti však nemôžu byť nasadení na každom rohu, pretože aj kapacity zboru sú obmedzené. Mali by mať vytypované podniky, alebo miesta, kde dochádza k zvýšenému výskytu fyzického násilia a podľa toho by mali určiť taktický plán a hľadať kontaktné osoby, ktoré by ich mohli upozorniť, že sa tam niečo deje,“ vysvetľuje Žitný. Hneď však upozorňuje, že aj to úzko súvisí s kapacitnými možnosťami polície.