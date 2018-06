Inšpekcia po hlásenom úhyne rýb meria kvalitu vôd v Malom Dunaji

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) tvrdí, že úhyn rýb nespôsobila činnosť čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni. Starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa Martin Kuruc pred novinármi spomenul, že vo Vrakuni, priamo v lesoparku, je jedna odľahčovacia nádrž. Z nej sa tak mohli minulý týždeň počas prívalových dažďov odľahčiť kanalizačné zariadenia. Tie sú v Bratislave spojené do duálneho systému, kde majú spoločnú kanalizáciu pre splašky i dažďovú vodu. Látky tak mohli podľa starostu uniknúť do Malého Dunaja. „Malý Dunaj je v lesoparku napojený na odľahčovaciu nádrž, kde nájdeme množstvo látok, ktoré tam nepatria. Je tam aj smrad,“ poznamenal Kuruc.

BVS tvrdí, že situáciu prešetrili obhliadkou vodného toku Malý Dunaj pod výustením z Ústrednej čistiarne odpadových vôd (ÚČOV) Bratislava – Vrakuňa. „Úhyn rýb na týchto miestach nezaznamenali, obdobne ani rybári, ktorí lovili ryby,“ uviedol hovorca BVS Ján Pálffy s tým, že úhyn rýb však zaznamenali na úseku pri Tomášove. „Zo strany BVS neboli do vodného toku Malý Dunaj vypustené fekálie. Čistiareň odpadových vôd ÚČOV Bratislava Vrakuňa prevádzkujú v súlade s prevádzkovým poriadkom, manipulačným poriadkom a vodoprávnym rozhodnutím,“ do­dal.

Hovorca rafinérie Slovnaft Anton Molnár poznamenal, že spoločnosť má dažďové zdrže, ktoré slúžia práve na to, aby sa takéto prípady nestávali. „Ak by sa takéto látky dostali do nádrže, tak by ich zachytil náš monitoring a o udalosti informujeme nielen úrady, ale aj verejnosť,“ poznamenal. „Navyše, súčasťou našich vnútorných predpisov je okamžitý zásah hasičov, prípadne zvolanie havarijnej komisie. V tomto prípade však nie sme pôvodcami,“ zhrnul.

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava vo svojom stanovisku uvádza, že „do Malého Dunaja sa v žiadnom prípade nemohli dostať ropné látky z tohto letiska“. Letisko podľa hovorkyne Veroniky Ševčíkovej v súlade s platným rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Bratislave vypúšťa do Malého Dunaja iba dažďovú vodu z prevádzkových plôch cez lapač tuhých látok. „Vypúšťané dažďové vody pravidelne monitorujeme a všetky analýzy akreditovaného laboratória sú v poriadku,“ uzavrela.

Malý Dunaj je rameno Dunaja s dĺžkou 128 km, od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za stavidlami pri Slovnafte v Bratislave. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne do Dunaja. Na toku ležia obce Kolárovo, Vrakuňa, Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, Jahodná a Trstice. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe, Žitný ostrov, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody.