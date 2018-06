V Bystranoch voda zaplavila tri štvrtiny obce

„Zaplavilo asi 180 domov v dedine plus v rómskej osade, tam sa to mapuje. Teraz tam šli ľudia spisovať škody. Asi tri štvrte obce zaliala voda a približne polovicu osady. Teraz to vyzerá tak, že vypratávame bahno, snažíme sa vytiahnuť žumpy, studne, pomáhame občanom, čo iné môžeme robiť,“ zhodnotil starosta Žiga s tým, že všetka úroda z obce je preč. Zalialo aj záhrady, cesty, pivnice. Voda sa vyliala v obci nižšie od tamojšieho potoka a poľa, kde je zasiata slnečnica. „Na hornom konci nám zasiali slnečnicu a za to sa to tu stalo. Nikdy v živote voda obcou takto neprešla ako teraz keď sa voda a všetko bahno zlialo odtiaľ, kde je tá slnečnica,“ mieni starosta.

V obci zaplavilo domy, záhrady, garáže, aj záhrady a dokonca i kultúrny dom. Pod nánosom bahna skončila aj cesta a tak sa z jednej strany na druhú nedalo dostať autom. V Bystranoch po povodni pracovali dobrovoľní hasiči, k dispozícii je bager aj cisterna. „Okolo osemdesiat ľudí pomáha, aj čo sú na aktivačných činnostiach, vypratávame, robíme, čo sa dá,“ skonštatoval starosta. Ten má stále pred očami to, ako sa Bystranmi hnala voda. Niekde jej bolo aj meter päťdesiat do výšky, niekde osemdesiat centimetrov.

Medzi Bystranmi a mestom Spišské Vlachy došlo aj k zaplaveniu cesty a v oboch obciach vyhlásili v stredu večer 3. stupeň povodňovej aktivity. Spišské Vlachy zasiahla povodeň tiež, nie však až v takej miere ako Bystrany. Tu sa vylial menší potok. Podľa primátora Ľubomíra Fifika odčerpávali hasiči vodu najmä zo zaplavených pivníc. Z lúk a rolí však voda postekala aj na námestie a dostala sa až do budovy mestského úradu, na chodbách jej bolo do dvadsať centimetrov. Poškodených bolo aj niekoľko domov. Mesto sa podľa starostu bude snažiť situáciu riešiť tak, aby sa už nezopakovala a budú trvať na zregulovaní potoka a vyhĺbení koryta, ten sa už totiž v minulosti vylial viackrát.

Krátky, ale intenzívny dážď

V Huncovciach pri Kežmarku sa tiež voda poriadne vybláznila. Zaplavilo cesty a voda so sebou priniesla aj množstvo bahna. A pritom zo začiatku to vyzeralo celkom nevinne. „Bola to taká bežná búrka a o chvíľu sa už obcou valila voda a bahno, ešte teraz čistia cesty do nánosov blata,“ povedala obyvateľka obce. Jej slová potvrdzuje aj starosta obce Jozef Majerčák. „Situáciu sme vlastnými prostriedkami zvládli v stredu po pol desiatej večer, kde sme stihli nános bahna prehodiť na miestnu komunikáciu, kde neohrozoval nikoho a s dobrovoľnými hasičmi sme stihli vystriekať a vyčistiť časť komunikácie. Dnes nám už prišli pomôcť aj cestári a profesionálni hasiči,“ skonštatoval starosta s tým, že dážď, ktorý toto všetko v obci spôsobil, vôbec netrval dlho. „Bola to niekoľkominútová záležitosť, bežný dážď, úplne bežný. Lenže na tých rozsiahlych poliach, ktoré nad obcou sú, sú zorané všetky medze a to je to, na čo roky doplácame. Akoby sme um a skúsenosť našich predkov nejako zanedbali, veď čo sa môže stať a teraz nás prívaly ohrozujú dosť pravidelne. Voda vždy pôjde po tých vrstevniciach tak, že zaplaví raz jednu ulicu, raz druhú,“ konštatuje starosta.

Podobne ako v Bystranoch, kde sa zlialo bahno z poľa, kde je zasiata slnečnica, v Huncovciach stieklo z role plnej kukurice. „Musíme sa zamyslieť aj nad tým, ako s tým poľnohospodárstvom, či tá kukurica musí byť všade dookola a potom tá voda berie so sebou bahno. Hlavne nám tu chýba to, čo si vytvárali ľudia v minulosti a to boli medzky, na tých už boli zasadené stromy, korene, tie predsa tú vodu zadržali, keď aj prišiel intenzívny dážď,“ uzavrel starosta.

Intenzívne búrky sa prehnali oblasťou Spiša v stredu okolo 17. hodine. Najskôr zasiahli okolie Popradu, neskôr sa presunuli nad Kežmarok. Tu sa vyskytli také intenzívne zrážky, že zatopilo ulice aj domy. Najviac voda vyčíňala práve v Bystranoch, Spišských Vlachoch a v Olcnave. V Spišských Vlachoch namerala zrážkomerná stanica Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu medzi 18. a 19. hodinou až takmer 44 litrov vody na meter štvorcový.

Búrky vyčíňali aj v Banskobystrickom kraji

Búrky však nevyčíňali iba na Spiši, ale aj v Banskobystrickom kraji. V priebehu 24 hodín od stredy od rána až do štvrtkového rána zasahovali hasiči pre intenzívnu búrkovú činnosť osemkrát, z toho v okolí Brezna zasahovali hasiči raz, v Revúcej a Tornali trikrát, v Rimavskej Sobote a Hnúšti trikrát a vo Zvolene raz. Podľa hasičov z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici išlo prevažne o odčerpávanie vody zo záhrad a pivníc, odstraňovanie nánosov zeminy, ktorá sa zosunula na štátnu cestu, čistenie kanalizácií a budovanie provizórnych hrádzí. Na zákrokoch sa zúčastnilo 23 hasičov s desiatimi kusmi techniky. Pomáhalo však aj 51 dobrovoľných hasičov z deviatich dobrovoľných hasičských zborov.

SHMÚ hlási zlepšovanie počasia

Dobrú správu pre Slovensko má však Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu. „Počas najbližšieho týždňa už takto výdatné zrážky z dnešného uhla pohľadu neočakávame, takže takéto prívalové povodne, aké sa na Spiši vyskytli túto noc, by sa už v najbližšom týždni nemali zopakovať,“ povedala Potanková s tým, že od piatku sa bude postupne otepľovať. Na juhu Slovenska majú maximálne denné teploty dosiahnuť až úroveň tridsiatich stupňov Celzia. Postupne bude ubúdať aj oblačnosť. Prevažovať bude polooblačná obloha, ale lokálne môže byť aj zväčšená oblačnosť a nedajú sa vylúčiť ani ojedinelé prehánky.