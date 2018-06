Most SNP môže byť pamiatkou aj bez niektorých častí, tvrdia pamiatkari

Most SNP v hlavnom meste SR Bratislave môže byť národnou kultúrnou pamiatkou aj bez niektorých častí. Pamiatkový úrad SR tak vo svojom stanovisku reaguje na pripomienky bratislavského magistrátu, ktorému sa nepáči, že súčasťou národnej kultúrnej pamiatky sú aj nájazdy na most.

Mesto sa totiž odvolalo voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR, ktorý v máji vyhlásil Most SNP za národnú kultúrnu pamiatku. Podľa pamiatkarov je Most SNP architektonicky i konštruktívne „mimoriadne odvážnym dielom, ktoré nemá na Slovensku obdobu“. Ako pripomínajú, estakády zahrnuli do vyhlásenia, pretože sú technickou, koncepčnou a aj funkčnou súčasťou diela architekta Jozefa Lacka.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pred novinármi povedal, že Most SNP je ikonickou stavbou a keďže je denne súčasťou dopravy po meste, treba sa pozerať aj do budúcna. Dodal tiež, že nájazdy nie sú ničím výnimočné a považuje ich za infraštruktúrne stavby. Nestotožňuje sa tak s vyhlásením pamiatkarov, vyhlásenie Mosta SNP za pamiatku ho však potešilo. Pamiatkový úrad SR tvrdí, že počas správneho konania, ktoré trvalo približne pol roka, sa žiadna zo zúčastnených strán neodvolala. Okrem mesta sa totiž voči rozhodnutiu odvolali bratislavské mestské časti Staré Mesto, Petržalka i spoločnosť Vydrica, ktorá je stavebníkom stavby Bratislavské podhradie – Vydrica. Pamiatkari pripomínajú, že vo svojich vyjadrenia túto skutočnosť o estakádach ani raz neuviedli. „Odvolali sa v časti rozhodnutia, ktoré zahŕňa do objektovej skladby mosta aj jeho nájazdy, ktoré podľa nich nemajú pamiatkové hodnoty, pričom je predpoklad, že práve na ich mieste sa plánujú nové stavebné aktivity,“ poznamenal pamiatkový úrad. Pripomenul tiež, že celý spis zašlú Ministerstvu kultúry SR, ako druhostupňovému odvolaciemu orgánu na rozhodnutie, ktorý bude v tejto veci ďalej konať. „V súčasnosti je most vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, až do rozhodnutia odvolacieho orgánu, ministerstva kultúry. Ten môže rozhodnutie Pamiatkového úradu potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť,“ uzavreli pamiatkari.

Most začali stavať v 60-tych rokoch a odovzdali ho do užívania v auguste 1972. Autormi sú architekti Jozef Lacko, Ladislav Kušnír, Ivan Slameň a statik Arpád Tesár. Most SNP bol prvým asymetrickým lanovým mostom tohto typu na Slovensku a druhým na svete. Vďaka svojmu tvaru a rozpätiu oceľovej konštrukcie patrí v Európe medzi ojedinelé inžinierske diela. Pamiatkari tiež pripomínajú, že významné je aj jeho využitie, tvorí dôležitú dopravnú tepnu Bratislavy. Most spája bratislavské metské časti Petržalka a Staré Mesto. Ako ďalej uvádzajú, úrad vychádza zo skutočnosti, že Most SNP je hodnotným architektonickým a technickým dielom 20. storočia a predstavuje princípy moderny. „Jeho výrazná architektonická kvalita je neoddeliteľne spojená s funkciou a konštrukčnými princípmi. Asymetrické, kompozične vyvážené riešenie s nakloneným pylónom vyjadruje odvahu a futurizmus moderny,“ píšu s tým, že elegantné krivky mosta stelesňujú nadčasové výtvarné hodnoty.

Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený most cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most vznikol ako súčasť komplexných riešení infraštruktúry v meste, ktoré sa rýchlo rozvíjalo a rástlo. V minulosti nebol len dopravným spojením, ale aj nosičom vodovodu a teplovodu pre nové sídlisko pri Dunaji.