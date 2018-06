Eliška, ktorú si adoptovali škôlkari, čaká teliatko

Päťročná Nelka si už nebude myslieť, že mlieko sa vyrába zo syra. V materskej škole v Drietome sa s kamarátmi starajú o virtuálnu kravičku Elišku. Do Trenčianskych Stankoviec pozdraviť naozajstnú, živú Elišku. A zistili, že budú mať bábätko - teliatko.

Zootechnička Bibiana Zeliková z družstva v Trenčianskych Stankovciach hovorí, že po prvýkrát privítali deti, ktoré sa zapojili do programu Adoptuj kravičku. Chcú tak spropagovať slovenské mlieko a mliečne produkty. Na farme v Stankovciach majú 700 kusov hovädzieho dobytka, z nich je 270 dojníc. Jedna vyprodukuje v laktačnom období denne približne tridsať litrov mlieka.

Zeliková dodáva, že majú rekordérky, ktoré dokážu dať denne až 60 litrov. Tajomstvo je jednoduché – kravy sa musia cítiť dobre. „V prvom rade ich treba kvalitne kŕmiť, ustajniť, musia mať pokoj, spoločnosť ďalších kráv a miesto, kde môžu oddychovať,“ vysvetľuje škôlkárom zootechnička. Priznáva, že kravičkám skúšala aj hrať na hudobný nástroj. Smeje sa, že veľký úspech nemala.

Prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár dopĺňa, že v súčasnosti beží už druhá verzia projektu Adoptuj kravičku. „Organizuje ho Mliečny fond, ktorý financujú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka. Zbiera peniaze, ktoré sa snažíme použiť na propagáciu mlieka a mliečnych výrobkov ako formu zdravej výživy,“ povedal Voskár. Projekt s adopciou kravy mal podľa neho úspech už pred šiestimi rokmi, preto sa ho teraz rozhodli inovovať a spustiť formou virtuálnej zábavy. Deti sa o kravičku starajú v počítačovej hre, kŕmia ju, čistia a dokonca obliekajú.

Škôlkari boli z návštevy farmy nadšení. „Ľúbim mliečko,“ rozšvitorila sa päťročná Nelka. Bola presvedčená, že z farmy sa mlieko dostane priamo do obchodu. Dnes už vie, že to nie je také jednoduché. No najmä, dozvedela sa, že mlieko sa nevyrába zo syra, ale naopak.

Aj napriek propagačným akciám však podľa Voskára stav v odvetví farmárstva vôbec nie je dobrý.

„Pred niekoľkými rokmi sme boli v produkcii mlieka sebestační, dnes už to nie je pravda. Produkcia mlieka na Slovensku je na úrovni 840 miliónov kilogramov ročne, ale, žiaľ, z tejto produkcie je na pultoch slovenských obchodov len 37 percent,“ povzdychol si prezident mliekarenského zväzu. Ceny v obchodoch znevýhodňujú podľa neho slovenské produkty oproti dovozovým. Posťažoval sa aj na projekt Školské mlieko. Úradníci z ministerstva pôdohospodárstva rozhodli, že z programu vylúčia stredné odborné školy. „To znamená žiakov vo veku od 15 do 18 rokov. Považujeme to za extrémne nerozumné, pretože od budúceho školského roka príde o podporované školské mliečne produkty zhruba tridsaťtisíc žiakov,“ povedal.

Práve narodené teliatko, v čase návštevy malo 2 hodiny. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Poukazujúc na veľmi nízku spotrebu mlieka Voskár vysvetľuje, že práve preto sa rozhodli zamerať na mladú generáciu a deti a projekt Adoptuj kravičku zamerali na školy. Škôlkari z Drietomy však už základ dobrého vzťahu k mlieku a mliečnym výrobkom určite získali.