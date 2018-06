Vláda vyčlenila na rekonštrukciu kaštieľa Radvanských v B. Bystrici dva milióny eur

Už pred štyrmi rokmi sa na obnovu kaštieľa podarilo primátorovi a vtedajšiemu rektorovi Akadémie umení Matúšovi Oľhovi získať od vlády 1,2 milióna eur. Z nich sa urobila rekonštrukcia troch striech a sanácia napojenia na inžinierske siete.

„Teší ma, že po spoločnom úsilí a presviedčaní sa nám opäť podarilo získať finančné prostriedky od vlády SR, ktoré sú pripísané na účte Akadémie umení. Vďaka nim budeme môcť pokračovať v rekonštrukcii kaštieľa v prospech všetkých Banskobystričanov. Chcem sa poďakovať za to, že naše prosby boli vypočuté. V spolupráci s Akadémiou umení v najbližšom období spracujeme žiadosť, aby sme sa mohli uchádzať aj o zdroje z Nórskych fondov na dofinancovanie projektu. Pokiaľ by sme boli úspešní, znamenalo by to možnosť zrekonštruovať tento klenot Bystrice kompletne,“ konštatoval Nosko.

Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských sa začala v roku 2016. Dodávateľovi stavebných prác sa podarilo zrealizovať prvú etapu. Podľa Oľhu sa počas dvoch rokov vyskytli i nepredvídané práce, ktoré pri obnove takých historických objektov vždy navýšia rozpočet.

Kaštieľ ukrýva mnoho pokladov

„Intenzívny stavebný ruch sa začne opäť budúci týždeň. Pokračujeme v rekonštrukcii striech, severné krídlo je viac-menej hotové. V najbližších dňoch by mali byť rozbehnuté práce na južnom a západnom krídle. Hlavný objem peňazí použijeme na rekonštrukciu východného krídla, kde je Rytierska sieň. Nachádza sa tam vzácny renesančný strop, ktorý sa musí zreštaurovať. Keď sa upravia všetky štyri strechy, vzniknú už aj nosníky na uloženie kupoly, ktorá by mala prekryť nádvorie. V prípade, že by sa podarilo získať financie z Nórskych fondov, do dvoch rokov by mohol byť kaštieľ sprístupnený verejnosti,“ priblížil prorektor Akadémie umení Oľha.

Kaštieľ Radvanských v sebe ukrýva mnoho pokladov. Počas prvej etapy objavili archeológovia niekoľko historických skvostov. Našli sa pozostatky pravekých kupolovitých piecok z čias osídlenia Radvane. Ako pripomenula hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, unikátny bol tiež banský medený peniaz z roku 1686. Výkopové práce priniesli i keramické črepy z obdobia Veľkej Moravy. Archeologický výskum pod vedením pracovníkov Stredoslovenského múzea bude pokračovať.

Mesto Banská Bystrica v roku 2013 schválilo dlhodobý prenájom kaštieľa Radvanských na 40 rokov Akadémii umení za symbolické euro ročne. Najvýznamnejšou podmienkou nájomného vzťahu je rekonštruovať a modernizovať objekt, zámerom akadémie je po ukončení rekonštrukcie ho využívať na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, tvorivú umeleckú činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného a filmového umenia i multimédií. Kaštieľ má slúžiť na kultúrne a umelecké vyžitie obyvateľom a návštevníkom mesta.