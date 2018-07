Osud bardejovskej školy spečatí ministerstvo

Župní poslanci rozhodli o vyradení obchodnej akadémie zo siete škôl a školských zariadení ešte 21. mája. Podľa ich zámeru sa žiaci majú od nového školského roku presunúť do hotelovej akadémie v tom istom meste. S takýmto rozhodnutím však asi polovica žiakov obchodnej akadémie nesúhlasí a od septembra sa chcú presunúť do Obchodnej akadémie v Prešove alebo vo Svidníku. So zrušením školy nesúhlasí ani bardejovská samospráva a vedenie obchodnej akadémie.

Dôvodom kroku, ktorý pobúril Bardejovčanov, je racionalizácia škôl v kraji. Hovorkyňa kraja Daša Jeleňová hovorí o klesajúcom záujme detí o štúdium na obchodnej akadémii. „Ešte v školskom roku 2013/2014 tam študovalo 181 detí, v práve skončenom iba 104 žiakov.“ zdôraznila Jeleňová. Župa potrebu racionalizácie zdôvodňuje aj ďalšími číslami. V kraji študovalo na stredných školách 26-tisíc žiakov, podobne ako v susednom Košickom kraji. No kým v Košickom študovali v 63 školách, v Prešovskom až v 76 školských zariadeniach. Preto chce župa racionalizovať aj ďalej, ale ktorých škôl sa to bude týkať, zatiaľ nerozhodla.

„Nemôžeme súhlasiť so zrušením Obchodnej akadémie. Absolventi sú v praxi veľmi žiadaní a nikde nie je napísané, že demografia sa nemôže zmeniť. Ak už chcela župa racionalizovať, mala školu s hotelovou akadémiou zlúčiť,“ zdôrazňuje primátor Bardejova Boris Hanuščák, podľa ktorého mala byť súčasťou takého vážneho rozhodnutia aj dosahová štúdia. Tá však chýba.

Hanuščák, ktorý sedí aj v župnom parlamente, chcel s niektorými ďalšími poslancami na poslednom zasadnutí poslaneckého zboru v júni rozhodnutie zvrátiť, no nepodarilo sa. „Vyzerá to teda tak, že náš boj bol márny a škola bude zrušená. Definitívne rozhodnutie už má v rukách ministerstvo školstva,“ konštatuje Hanuščák.

Veľká neistota, čo bude ďalej so žiakmi i učiteľmi, panuje aj v samotnej Obchodnej akadémii v Bardejove. Jej riaditeľka Irena Halecká si napriek rozhodnutiu župných poslancov myslí, že škola by mohla fungovať aj ďalej. Opiera sa o vyjadrenie Okresného úradu v Prešove, ktorý nesúhlasí so zrušením školy a zaradením študijných odborov vyradenej obchodnej akadémie do zoznamu odborov hotelovej akadémie. Halecká považuje zrušenie školy a presunutie žiakov za nezákonné. Okresný úrad v Prešove vo svojom vyjadrení uvádza aj to, že ide o samostatné typy škôl, teda stredné odborné školy s prívlastkom a zákonní zástupcovia maloletých uchádzačov o štúdium podávali prihlášky pre školský rok 2018/2019 na vzdelávanie na obchodnú akadémiu.

Úrad prešovskej župy však s názorom Okresného úradu v Prešove nesúhlasí a na svojom rozhodnutí o vyradení obchodnej akadémie zo siete škôl neplánuje nič meniť. „Nie je pravda, že presunutie odborov v rámci stredných odborných škôl nie je v súlade so zákonom. Ak by tak bolo, boli by sme na to upozornení minimálne Štátnou školskou inšpekciou. Jej súhlasné stanovisko z 12. júna máme k dispozícii s konštatovaním, že vyradenie Obchodnej akadémie v Bardejove zo siete škôl nepredpokladá negatívne dopady na kvalitu výchovy a vzdelávania,“ vysvetlila hovorkyňa župy.

Podľa názoru kraja aj hotelová, aj obchodná akadémia sú druhom strednej odbornej školy, takže nevidia žiaden relevantný dôvod, prečo by z jednej do druhej nemohli presunúť príbuzné odbory podobných typov škôl.

„Vyradiť Obchodnú akadémiu v Bardejove odporučila 30. mája 2018 aj Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu Prešovského samosprávneho kraja. S vyradením súhlasila územná školská rada. Okresný úrad v Prešove vydal nesúhlasné stanovisko. Momentálne čakáme na vyjadrenie ministerstva školstva. Ak dostaneme pozitívnu odpoveď, budeme okamžite realizovať potrebné kroky na presun odborov na hotelovú akadémiu,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku Úradu Prešovského samosprávneho kra­ja.

Odbor komunikácie na ministerstve školstva potvrdil, že žiadosť zriaďovateľa Obchodnej akadémie v Bardejove, Prešovského samosprávneho kraja, im bola doručená 22. júna. O jej posúdení ministerstvo rozhodne v zákonnej lehote, ktorá je v prípade rozhodnutia o vyradení školy zo siete škôl a školských zariadení 60 dní.