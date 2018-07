Statik: Priestor pod pylónom Mosta SNP treba prekryť

Stavba vo vstupnom priestore do výťahu kaviarne UFO je v súčasnosti v tomto stave pozastavená.

Stavba vo vstupnom priestore do výťahu kaviarne UFO je v súčasnosti v tomto stave pozastavená. Autor: Ivan Majerský , Pravda

Pozastavenú spornú stavbu pod pylónom bratislavského Mosta SNP možno predsa len dokončia. Stavebný úrad v Petržalke už vedie konanie o dodatočnom povolení vykonaných stavebných úprav. Tie podľa názoru kritikov boli urobené nad rámec zásahov, ktoré mali byť nevyhnutné pre vyriešenie havarijného stavu vstupného priestoru do reštaurácie UFO.

„V zmysle stavebného zákona musí stavebný úrad pri nepovolených stavbách skúmať možnosť dodatočného povolenia,“ zdôvodnila postup hovorkyňa mestskej časti Silvia Vnenková. Úrad už podľa nej vyzval stavebníka, ktorým je eseročka Zemegula, aby predložil všetky potrebné doklady, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov k situácii. Od firmy zároveň požaduje dopracovať projektovú dokumentáciu stavby.

Zemegula na základe nájomnej zmluvy s hlavným mestom ako vlastníkom prevádzkuje okrem reštaurácie UFO aj vyhliadku na vrchole pylónu a priľahlú pláž pri Dunaji. V januári jej stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác, ktorými sa mala stabilizovať nosná konštrukcia vstupu. Firma však napokon urobila stavebné úpravy v širšom rozsahu. Dôvodom malo byť zistenie statika, že nosná funkcia konštrukcie je ohrozená väčšmi, ako sa pôvodne predpokladalo. A ním navrhované prekrytie a uzavretie celého priestoru sa rozhodla využiť na vybudovanie turistického informačného centra. To malo vzniknúť aj v súlade s dodatkom nájomnej zmluvy z roku 2016, v ktorom mesto s jeho výstavbou súhlasilo.

Zastavená stavba

Len čo sa však na mieste objavili prvé drevené nosné lamely stavby, začali proti nej protestovať aktivisti aj pamiatkari. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave namietal, že žiadne podobné práce na Moste SNP neodsúhlasil a ani od magistrátu či stavebníka nedostal žiadosť, že má v takejto veci rozhodnúť. Petržalský stavebný úrad začiatkom júna skonštatoval, že Zemegula mu zväčšený rozsah potrebných úprav neohlásila ani nepožiadala o ich povolenie. Tŕňom v oku bolo tiež estetické stvárnenie vstavaného objektu, podľa odporcov absolútne neprijateľné, aj v súvislosti s faktom, že premostenie, ktoré je dominantou Bratislavy, bolo medzitým vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku. Po vlne kritiky stavebný úrad pred niekoľkými týždňami začatú výstavbu objektu, ktorý mal byť už do prázdnin hotový, zastavil.

Treba zabrániť ďalšej korózii

Podnet na sanáciu nástupného priestoru mosta pre jeho havarijný stav dal pred časom autorizovaný statik Alexander Tesár. Súčasťou riešenia bolo aj odporučenie vybudovať prekrytie, ktoré má zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu a korózii nosných prvkov v tejto časti premostenia. Statik pripomína, že nástup do výťahu do reštaurácie UFO bol od sprevádzkovania mosta v roku 1972 odkrytý a nechránený pred vetrom, dažďom a mrazom. „Z tohto dôvodu boli jeho nosné prvky v havarijnom stave, spôsobenom hrdzou a inými poškodeniami,“ vysvetlil.

Tesár preto považuje uzavretie priestoru za nevyhnutné, má zabrániť ďalším korozívnym a iným poškodeniam v budúcnosti. Dodáva, že v terajšej situácii, pre potreby získania dodatočného povolenia, už s kolegami spracovali požadovanú novú aplikáciu s názvom Stavebné úpravy na odstránenie havarijného stavu a dočasná dostavba nástupného priestoru do reštaurácie UFO na Moste SNP v Bratislave. Tá je v súčasnosti v štádiu schvaľovania na kompetentných orgánoch.

Zemegula sa ku kauze dlhodobo nevyjadruje. Jej konateľ Daniel Čečetka má chystať tlačovú konferenciu, na ktorej sa k problému mieni širšie vyjadriť.

Kde je mramor a iné prvky národnej pamiatky?

Podľa aktivistu a riaditeľa Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja Miroslava Draguna je už samotný prístup k riešeniu problémov okolo stavby akoby postavený na hlavu. „Vôbec nie som proti uzavretiu toho priestoru. No, hoci si prácu pána Tesára veľmi vážim, nie on je jeho vlastníkom ani Zemegula – ale hlavné mesto. Práve ono preto malo na takúto zásadnú úpravu vyhlásiť riadnu a transparentnú medzinárodnú architektonickú súťaž, aby vznikla stavba na vysokej funkčnej aj estetickej úrovni, prislúchajúcej významu daného objektu,“ konštatuje.

Ako Dragun dodáva, na petržalský stavebný úrad už napísal žiadosť, aby bol jeho inštitút zaradený medzi účastníkov stavebného konania. Takisto chce poznať postoj pamiatkarov a ďalších inštitúcií, medziiným napríklad aj Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, keďže cez premostenie vedú dôležité vodovodné rúry, cez ktoré sa pitnou vodou zásobuje veľká časť metropoly. Rovnako by rád vedel, ako sa k stavebným zásahom stavia ministerstvo vnútra, keďže Most SNP je aj súčasťou takzvanej kritickej infraštruktúry štátu, teda strategickým objektom s mimoriadnym významom v čase vojny či iného ohrozenia krajiny. „A v neposlednom rade by ma nesmierne zaujímalo, kam zmizli obklady z mramoru či odpílené schodiskové rampy, ktoré stavebník demontoval, pretože aj ony boli súčasťou tejto Národnej kultúrnej pamiatky,“ uzatvára Dragun s dodatkom, že v tejto veci už podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.