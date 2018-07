Spoločnosť Zlatý vek, ktorej uložil úrad pre dohľad pokuty, dostala najvyššiu dotáciu

Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja schvaľovali na júlovom zastupiteľstve dotácie na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti na rok 2018. Najvyššiu dotáciu 42 993 eur dostala spoločnosť Zlatý vek, o.z., ktorá sa v minulosti dostala do médií v súvislosti s podozreniami z pochybení pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Tie sa napokon v dvoch prípadoch potvrdili, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložil zariadeniu pokuty.

Dohľady boli zamerané na úmrtia pacientov. „V dvoch prípadoch úrad skonštatoval, že pacientom nebola zdravotná starostlivosť zo strany dohliadaného subjektu poskytnutá správne. Úrad uzavrel tieto dohľady ako opodstatnené a v správnom konaní subjektu uložil pokuty 1 000 eur a 2 000 eur,“ informovala hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová a dodala, že išlo o nedostatky „pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti“. Úrad pre dohľad prešetroval v súvislosti so spoločnosťou Zlatý vek – Dom ošetrovateľskej starostlivosti Nitra štyri prípady, dva vyhodnotil ako neopodstatnené.

Kritériá, podľa ktorých komisia dotácie rozdeľovala sa v materiáli nepíše

Zastupiteľstvo schválilo na návrh komisie zdravotníctva dotácie piatim subjektom. Hospic svätého Františka z Assisi, n.o. dostane 10 129 eur, Pod krídlami Dominiky, n.o. 19 108 eur, Anjelské ruky, n.o. 28 662 eur a ADOS Spokojnosť, s.r.o. 19 108 eur. Na základe akých kritérií komisia dotácie rozdeľovala, sa v schválenom materiáli nepíše. Predseda komisie zdravotníctva kraja Miklós Viola uviedol, že spoločnosť Zlatý vek, o.z. požiadala o poskytnutie dotácie v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Komisia zdravotníctva na svojom riadnom zasadnutí 22. júna 2018 posúdila všetky predložené žiadosti, bolo preverené splnenie podmienok platného všeobecne záväzného nariadenia. Výška poskytnutých dotácií vychádzala zo žiadostí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Viola.

Príbuzní sa sťažovali na zlú kvalitu služieb

V roku 2017 dostal Zlatý vek od kraja dotáciu 32 000 eur, v roku 2016 to bolo 25 000 eur. Na zariadenie Zlatý vek v Nitre upozornila v decembri 2016 vtedajšia poslankyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Renáta Kolenčíková. Podľa jej slov sa na ňu obrátili viacerí príbuzní týchto klientov a sťažovali sa na zlú kvalitu poskytovaných služieb. Povedala, že v zariadení sa bola pozrieť a starí ľudia tam žili v nedôstojných podmienkach. Médiám vtedy poskytla aj list od 80-ročného Jána T. z Vrábeľ, ktorému zomrela manželka – podľa jeho názoru v dôsledku „doslova katastrofálnej“ starostlivosti v Zlatom veku. Riaditeľ občianskeho združenia spoločnosť Zlatý vek Marek Jankulár pochybenie v starostlivosti o klientov odmieta. Pred časom sa na margo pokút uložených úradom pre dohľad vyjadril, že „trváme na tom, že z vecného hľadiska bola ošetrovateľská starostlivosť poskytnutá správne“. Problémom bola podľa neho nesprávne vedená dokumentácia.