Záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách českým turistom

„Nachádzali sa pri Batizovskom plese a po celodennej túre boli vyčerpaní a premočení, zároveň im rozvodnené potoky nedovolili zostúpiť na Vyšné Hágy ani prejsť výtok z Batizovského plesa a pokračovať na Sliezsky dom,“ uviedla HZS na svojej stránke. Jeden chlapec bol natoľko vyčerpaný, že nedokázal pokračovať samostatne. Záchranári preto požiadali o súčinnosť leteckých kolegov, posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) letela priamo ku Batizovskému plesu, kde vyzdvihla vyčerpaného chlapca a letecky ho transportovala na heliport do Starého Smokovca. Príslušníci HZS postupovali pozemne skupine na pomoc.

Vtedy sa na záchranárov obrátil aj český pár, ktorý takisto po celodennej túre nedokázal samostatne postupovať. HZS v tejto súvislosti uviedla, že 53-ročná turistka pre celkové vyčerpanie nedokázala pokračovať v zostupe zo sedla Ostrva na Popradské pleso. Horskí záchranári aj v tomto prípade požiadali o súčinnosť posádku VZZS ATE, ktorá letela z heliportu v Starom Smokovci pod sedlo Ostrva. Na mieste poskytla pacientke neodkladné zdravotnícke ošetrenie a následne ju letecky transportovala do Starého Smokovca, kde ju odovzdali privolanej posádke Rýchlej zdravotnej pomoci na prevoz do nemocnice. Horskí záchranári potom 55-ročného turistu odprevadili na Popradské pleso, odkiaľ pokračovali terénnym vozidlom do Starého Smokovca.

Skupine turistov pri Batizovskom plese sa nakoniec podarilo obísť rozvodnené potoky a v sprievode HZS pokračovali na Sliezsky dom, kde sa ubytovali. Obe záchranné akcie skončili v neskorých nočných hodinách príchodom záchranárov na základňu v Starom Smokovci.