Nebezpeční lupiči a únoscovia dostali spolu 38 rokov väzenia

Milan Ž. (49), Stanislav H. (48) a Jaroslav K (58) vyfasovali za deväť trestných činov spolu 38 rokov vo väzení a to všetko za spôsobenú škodu vo výške približne dvestotisíc eur. Poškodených v celej kauze je 23 ľudí, samotná obžaloba bola tak rozsiahla, že ju prokurátor čítal až 50 minút. Trojicu mužov, ktorí lúpili, kradli, unášali, porušovali domovú slobodu a našli u nich obrovský arzenál zbraní, prišlo na súd podporiť 19 príbuzných. Všetci muži sa k činom priznali.

Lúpeže, únos, ohrozovanie zbraňou

Trojica sa do dejín slovenskej kriminalistiky zapísala najmä prípadom, keď vylúpili čerpaciu stanicu v Trenčíne, kam sa doviezli na ukradnutom luxusnom audi. To po čine zhodili do kanála Váhu. Potom, ako ich policajti zlapali, vyšlo najavo, čo všetko má podarené trio na svedomí a málo toho veru nebolo. Na lúpežnú dráhu sa vybali už v decembri 2015, keď sa rozhodli ukradnúť auto. Krádež im však nevyšla podľa ich predstáv a zvrhla sa na lúpež, keď vo firme v Ružomberku objavili aj majiteľa mercedesu. Toho zviazali a na aute ušli. Od páchania trestných činov ich to však neodradilo a už o dva dni na ukradnutom aute vylúpili potraviny, pričom si obliekli oblečenie s nápisom polícia. V septembri roku 2016 v susednom Česku ukradli luxusnú audi A8 a jej majiteľovi sa vyhrážali pištoľou. Neskôr si zadovážili ďalšie zbrane a v októbri spáchali zločin, ktorý im nakoniec zavaril najviac – vydieračský únos. Vlámali sa do domu v Trenčianskych Miticiach, zastrelili dogu a keď sa vrátil majiteľ, prevádzkovateľ niekoľkých herní, kričali naňho, že ide o policajnú akciu, aby nekládol odpor, ľahol si na zem a robil to, čo mu povedia. Nakoniec ho naložili do auta a vozili po herniach, z ktorých musel vybral viac ako 42-tisíc eur. V apríli 2017 ukradli motorku, v júni nasadli na štvorkolku a v Hornom Srní vykradli auto slovenskej pošty. Na smrť vydesené poštárky nahnali do jednej miestnosti a ohrozovali ich zbraňami. Svoje lúpežné ťaženie zavŕšili na čerpacej stanici, kde spôsobili škodu až za 65-tisíc eur. Zobrali z nej trezor s tržbou po festivale Pohoda.

Čo všetko ešte mali v pláne, nie je známe, isté však je, že u nich polícia pri domových prehliadkach našla obrovské množstvo zbraní, aj ručné granáty, akoby sa pripravovali na ďalšie lúpežné ťaženia. Spolu spáchali až deväť rôznych trestných činov, niektoré opakovane. K najzávažnejším patrí vydieračský únos, zločiny lúpeže, či nedovolené ozbrojovanie. Iba za únos im hrozila najvyššia trestná sadzba v rozpätí od dvanásť do dvadsať rokov odňatia slobody.

Začalo sa to krádežou

„Chcem poukázať na mimoriadnu nebezpečnosť konania a len tým, že poškodení počúvali pokyny obžalovaných, nedošlo k ublíženiu na zdraví, alebo aj k smrti,“ povedal prokurátor a poukázal na to, že u páchateľov nejde o osoby, ktoré by boli v minulosti netrestané. Milan Ž. aj Stanislav H. boli už súdne trestaní, pričom Stanislav mal v registri trestov až desať záznamov. Všetci traja muži sa pred súdom k činom priznali vo všetkých bodoch obžaloby. Milan Ž. ani Stanislav H. príliš slovami neplytvali, všetko za nich povedali ich obhajcovia.

„Chcem aby senát vzal do úvahy, že klient sa priznal a skutky oľutoval,“ povedala obhajca Milana Ž., ktorý lúpežné akcie podľa obžaloby plánoval. „Môj klient najprv k veci nevypovedal, ale neskôr popísal všetko a spolupracoval,“ povedal obhajca Stanislava H. "Môj klient si uvedomuje, že to, čo spravil, bolo najhoršie rozhodnutie v jeho živote.

Prvý trestný čin na ktorý sa dal nahovoriť bola krádež, tá sa však zvrhla na lúpež a už bol v bludnom kruhu," povedala obhajkyňa Jaroslava K. Toho prišlo na súd podporiť mnoho členov rodiny, dokonca aj jeho partnerka a osemročný syn. Obhajkyňa poukázala aj na znalecký posudok psychológa, ktorý Jaroslava opísal ako ľahko manipuľovateľného čoveka, ktorý si je vedomý svojho kriminálneho konania a jeho dopadu, je mu to výrazne ľúto a k činu ho dohnalo zúfalstvo. To sa napokon snažil vysvetliť súdu aj samotný obžalovaný.

Sudca uznal všetkých troch mužov za vinných zo všetkých bodov obžaloby. Milanovi Ž. uložil trest 14 rokov za mrežami, Stanislavovi H. taktiež 14 rokov a Jaroslavovi K. desať rokov. Po verdikte súdu si všetci obžalovaní ponechali 15-dňovú lehotu v rámci ktorej sa rozhodnú, či sa voči verdiktu súdu odvolajú alebo nie. Lehotu si rovnako ponechal aj prokurátor.