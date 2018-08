V košickej župe zopakujú voľby riaditeľov dvoch škôl

Problém vznikol v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a v Gymnáziu na Školskej v Spišskej Novej Vsi. Výsledky výberových konaní v oboch prípadoch boli takmer jednomyseľné, ale župan Trnka ich neakceptoval.

V dvanástich odboroch Školy úžitkového výtvarníctva študovalo vlani takmer 350 žiakov. Škola experimentálne pripravuje adeptov aj v odbore digitálna maľba, ktorý založil výtvarník Zsolt Lukács. Spolu s ďalšími dvoma kandidátmi sa v júni uchádzal o funkciu riaditeľa. Vo výberovom konaní Lukács získal dvanásť z trinástich hlasov. Trnka sa ho však rozhodol nevymenovať.



Školá úžitkového výtvarníctva nemá stáleho riaditeľa. Zsolt Lukács konkurz vyhral, župan ho však odmietol vymenovať. Lukács je reakciou župana Trnku nepríjemne zaskočený. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Po oboznámení sa s materiálmi predkladanými do výberového konania, zápisnicou z výberového konania a ďalšími zisteniami mám za to, že uchádzačom predložená koncepcia rozvoja školy nedostatočne reflektuje ďalší rozvoj školy,“ napísal Trnka Rade školy. Tvrdil, že existujú interné spory medzi pedagógmi a preto by bolo lepšie, keby víťaz vzišiel z externého prostredia. Dôvodí aj trestným oznámením, podľa ktorého boli výsledky výberového konania zmanipulované. „Preto som sa rozhodol vypísať druhé kolo výberového konania. Vedením školy však dočasne poverím Lukácsa,“ dodal Trnka.

Rozhodnutie zaskočilo pedagógov, Radu školy i členov výberovej komisie. „Prekvapilo ma to a zároveň sklamalo. Keď som si prečítala zdôvodnenie župana, zostala som ako prefackaná. Pán Lukács predložil jednoznačne najlepšiu víziu rozvoja školy. Reakciu župana pokladám za spôsob ako odpísať človeka,“ reagovala členka výberovej komisie a župná poslankyňa Lenka Kovačevičová.

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

Podozrenia z manipulácie volieb členka komisie odmieta. „Vo výberovej komisii mali zastúpenia rôzne inštitúcie, vrátane župy. Konkurz bol v súlade s platnou legislatívou, členovia si nevymieňali ani názory na jednotlivých kandidátov. To, čo sa dialo potom, vnímam ako pokus o zmarenie výsledkov volieb,“ podčiarkla Kovačevičová.

Trestné oznámenie mala podať neúspešná kandidátka prostredníctvom odborovej organizácie v škole, ktorú zastupuje učiteľ telocviku Tibor Papp. Dôkazy vraj predložili polícii. „V škole sa dlhodobo porušujú zákony, predpisy, vrátane Zákonníka práce,“ povedal pre Pravdu Papp. Okresná prokuratúra Košice I. medzičasom trestné oznámenie zamietla.

„Nič som neporušil a preto sa prihlásim aj do ďalšieho výberového konania. Aj napriek udalostiam, ktoré sa stali, prijmem dočasné poverenie na vedenie školy,“ povedal Lukács, ktorý je pozvaný na 7. augusta na župný úrad .

Na župana majú ťažké srdce aj v Gymnáziu na Školskej v Spišskej Novej Vsi. Jozef Kačenga získal jedenásť z trinástich hlasov členov výberovej komisie, Trnka ho odmietol vymenovať pre námietku voči platnosti výberového konania, ktorú vzniesol jeden z kandidátov na funkciu riaditeľa. Aj ten označil, podobne ako v prípade neúspešnej kandidátky v košickej škole, voľbu za zmanipulovanú. Podľa Rady školy ide len o politické machinácie. „Sme sklamaní, rozhorčení a nahnevaní. Na čo je Rada školy a na čo je výberové konanie?“, pýtajú sa verejne členovia Rady školy, ktorí tiež odmietajú akékoľvek manipulácie. „Nielen ja, ale celá škola, vrátane rodičov a žiakov, sme z rozhodnutia župana nesmierne prekvapení. Za desať rokov mojej práce vo funkcii riaditeľa sa toho na škole urobilo veľmi veľa,“ reagoval Kačenga.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska zriaďovateľ v oboch prípadoch postupoval podľa zákona. Hovorca združenia Michal Kaliňák vysvetlil, že takéto situácie sa stávajú, hoci len ojedinele. Umožňuje to zmena zákona, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2015. „Podľa nej je v kompetencii primátora, starostu, župana alebo prednostu okresného úradu v sídle kraja návrh rady školy na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy vrátiť, no vždy len s odôvodnením. Rada školy potom urobí nové výberové konanie a nový návrh znova predloží na vymenovanie. Ani tento návrh nemusí štatutár akceptovať, ale o výsledku akceptácie alebo neakceptácie už rozhoduje zastupiteľstvo,“ vysvetľuje Kaliňák. V týchto prípadoch to sú poslanci košickej župy.