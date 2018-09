Pre búrky a záplavy zasahovali hasiči na západe Slovenska za 24 hodín viac ako 100-krát

V Trnavskom kraji majú za sebou hasiči 25 výjazdov a v Nitrianskom kraji zasahovali 11-krát. Najčastejšie odčerpávali vodu zo zatopených priestorov a cestných komunikácií a odstraňovali popadané stromy zo zaparkovaných vozidiel. Profesionálnym hasičom pri odstraňovaní následkov nepriaznivého počasia pomáhali dobrovoľní hasiči z viacerých DHZO Bratislavského kraja. Informovala o tom Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

V sobotu (1.9.) a v noci zo soboty na nedeľu meteorológovia zaznamenali najviac zrážok na stanici Malý Javorník neďaleko Svätého Jura a v obci Pernek. Spadlo tam viac ako 80 milimetrov daž­ďa.

Podchod na Trnavskom mýte je už funkčný

Podchod na bratislavskom Trnavskom mýte je už po nočnom mohutnom daždi a následných záplavách plne funkčný, prevádzky takisto fungujú v normálnom režime, uzavretá je len predajňa tlače MEDIAPRESS. Informovala o tom Petra Kollár Volfová. Do podchodu natiekla voda v sobotu večer v dôsledku dažďa. Podľa Kollár Volfovej to bolo spôsobené nahromadením vody na križovatke Trnavské mýto a jej následným pretečením do podchodu.

„Všetky havarijné a ochranné systémy sú funkčné a boli automaticky spustené. Vďaka tomu došlo len k malému zatečeniu v priestoroch pod nástupištiami električiek, ktoré bolo obratom odstránené. V sobotu bola na miesto privolaná aj upratovacia služba, ktorá podchod vyčistila,“ informovala Kollár Volfová s tým, že situáciu monitorujú a v prípade ďalšej vlny nárazových zrážok sú pripravení v plnom rozsahu.

Ružinovská nemocnica neposkytuje akútne hospitalizácie

V ružinovskej nemocnici po sobotňajších intenzívnych dažďoch ešte zasahujú hasiči. Zdravotnú starostlivosť nemocnica pacientom poskytuje, výnimkou sú stavy, ktoré si vyžadujú akútnu hospitalizáciu. „Týmto pacientom sme zabezpečili odklon do nemocnice na Kramároch a v Petržalke,“ priblížila hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

Dažďová voda prenikla v sobotu do suterénu, kde obmedzila prevádzku výťahov. „Na mieste celú noc zasahovali hasiči, ktorí dažďovú vodu odčerpávali, momentálne práce pokračujú i naďalej, tak, aby mohli byť všetky priestory aj výťahy uvedené do plnej prevádzky v čo najkratšom čase,“ uviedla hovorkyňa.

V noci zo soboty na nedeľu spôsobil vytrvalý dážď v Bratislave na viacerých miestach problémy. Zaplavený bol podchod na Trnavskom mýte, električky nepremávali na Zlaté Piesky a do Ružinova. Odklonené boli aj trasy trolejbusov. Pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok a Senec dokonca v noci platila výstraha tretieho stupňa.

Výstraha prvého stupňa

Pre šesť okresov na západnom Slovensku vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa pred búrkami. Výstraha platí pre okresy Senica, Malacky, Pezinok, Bratislava, Senec a Dunajská Streda, a to od 19:00 do pondelka 8:00. V týchto okresoch je podľa SHMÚ malá pravdepodobnosť búrok s krúpami a súčasne zvýšená pravdepodobnosť výskytu výdatných zrážok pri búrkach alebo z trvalejšieho dažďa, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 – 20 m/s (65 – 70 km/h).

Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov ako napríklad stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov.