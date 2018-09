Nesrovnal: Bratislava sobotňajšie intenzívne dažde zvládla

Bratislava sobotňajšie (1.9.) intenzívne dažde zvládla, po pár hodinách bola prejazdná a podchody funkčné. Na nedeľnom brífingu to povedal bratislavský primátor Ivo Nesrovnal. "Prívalovým dažďom a klimatickým zmenám zabrániť nedokážeme. Čo vieme, je pripraviť mesto a jeho organizácie, aby škody po takýchto prívalových dažďoch boli čo najmenšie. To sme spravili," uviedol primátor.

Podľa predsedu predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Zsolta Lukáča je však problém so zatápaním ciest a podchodov dlhodobý. Spôsobuje ho dažďová voda, ktorá do Bratislavy steká z Karpát. Kanalizácia, ktorá je primárne určená na splašky, ju nedokáže pohltiť. Nesrovnal reagoval, že mesto už vodozádržné opatrenia realizuje, po júnových dažďoch začalo aj s opravou vpustov. „Sú to, samozrejme, investične obrovské náklady,“ poznamenal.

Voda v sobotu (1.9.) okolo 17.30 h zatiekla aj do novootvoreného podchodu na Trnavskom mýte. Odstrániť sa ju podarilo do 19. hodiny, následne podchod dočistila upratovacia služba. Podľa prevádzkovateľov podchodu voda nespôsobila žiadne škody. Priznali však, že dážď odhalil menšie nedostatky, ktoré chcú v najbližšom období odstrániť.

Pre sobotňajší lejak nepremávali ani niektoré linky mestskej hromadnej dopravy. „Električková doprava bola plne obnovená v sobotu o 21.30 h, trolejbusová v nedeľu o 9.30 h,“ priblížil generálny riaditeľ bratislavského dopravného podniku Milan Urban. Medzitým na niektorých miestach premávala náhradná doprava.