V Bratislave oddnes jazdí autobusová linka č. 36

Ako informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer, skúšobná prevádzka bude od dnešného dňa trvať štyri mesiace. „K zavedeniu novej linky sme spolu s dopravným podnikom pristúpili najmä preto, že Záhorská Bystrica nemala prepojenie s Dúbravkou, tento smer nebol dopravne obslúžený,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal v tlačovej správe.

Linka cestujúcich odvezie po trase Dúbravka – Žatevná, OD Saratov, Bory Mall, Pri krematóriu, Strmé vŕšky, Krče, Záhorská Bystrica a späť v polhodinovom intervale cez pracovný deň a hodinovom intervale cez voľné dni a školské prázdniny.

Po zaradení novej linky do prevádzky linku č. 37 nasmerujú na konečnú zastávku Záhorská Bystrica. Súčasne na linke č. 37 podľa hovorkyne Bratislavy upravia interval. V rannej špičke to bude každých dvanásť minút a v popoludňajšej špičke každých pätnásť minút a do prevádzky nasadia aj kĺbové vozidlá. Zuzana Onufer tiež poznamenala, že nové autobusové spojenie zriadili aj na základe požiadaviek mestskej časti Záhorská Bystrica, ktorá bude hradiť desať percent prevádzkových nákladov tejto linky. „Celkové ročné náklady budú cca 454 926 eur,“ uviedla hovorkyňa hlavného mesta.

Od 19. augusta zrušili obsluhu obce Marianka v okrese Malacky linkou č. 37, po novom ju zabezpečujú spoje Slovak Lines, a.s. Ušetrené výkony 95 469 km podľa Onufer použijú na čiastočné hradenie zvýšených výkonov na linke č. 36.