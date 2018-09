Starostkou Petržalky chce byť aj viceprimátorka Farkašovská

Spolieha sa na svoje 13-ročné skúsenosti v komunálnej politike, od pôsobenia na vyššom územnom celku (VÚC) cez hlavné mesto až po miestnu samosprávu. „Viem, že mám dosť skúseností na to, aby som sa stala starostkou a vedela tieto skúsenosti zužitkovať v prospech Petržalčanov. A aj sobáše ma naučili nezostávať v kancelárii, ale chodiť medzi ľudí a plniť ich požiadavky. Dnes ja hovorím ‚áno‘ Petržalke,“ odôvodnila Farkašovská svoje rozhodnutie kandidovať.

Zároveň predstavila programové piliere, ktorými chce osloviť voličov. Tie sa týkajú materských škôlok, starostlivosti o seniorov, parkovania a dopravy, rozšírenia zelených plôch a reformy úradu. V rámci prvej priority sa chce zamerať nielen na rozširovanie kapacít škôlok, ale aj na zabezpečenie dostatku učiteľov a ich motiváciu. Pre zlepšenie starostlivosti o starších občanov navrhuje rozšírenie poskytovania sociálnych služieb, poukazuje tiež na absenciu denného stacionára.

V súvislosti s parkovaním verí v prvom rade v schválenie štatútu na poslednom rokovaní súčasného bratislavského mestského zastupiteľstva koncom septembra, ktorým by sa mala celomestská parkovacia politika konečne uviesť do praxe. Následne si v rámci Petržalky predstavuje, že prvé auto Petržalčana by parkovalo zadarmo, ostatné by boli spoplatnené. Pre obyvateľov bez trvalého pobytu v mestskej časti navrhuje záchytné parkoviská, zo sídlisk chce tiež vytlačiť firemné autá.

Sústrediť sa chce tiež na rozširovanie zelených plôch, na budovanie parkov, predzáhradiek, výsadbu balkónov či upratovanie zanedbaných terás. „Vieme, čo spôsobuje globálne otepľovanie. Treba Petržalku schladiť, treba nám viac stromov, aj keď je Petržalka zelená a vďaka tomu sme počas lejakov nemali problém. Je aj na rovine a máme tu celkom dosť stromov, aby tú vlahu zadržiavali,“ podotkla Farkašovská. Je tiež presvedčená, že reformu si vyžiada aj samotný miestny úrad. V tomto smere navrhuje zrušenie úradných hodín a stránkových dní či vytvorenie detašovaného pracoviska v petržalskom nákupnom centre.