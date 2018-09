Pôjde bratislavská električka až po Volkswagen?

Vľavo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Ralf Sacht a vpravo primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal.

Vľavo predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s. Ralf Sacht a vpravo primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal. Autor: TASR , Martin Baumann

Predĺženie električkovej trate po Bory a ďalej až do Devínskej Novej Vsi je spôsobom, akým môže hlavné mesto pomôcť jednému z najdôležitejších zamestnávateľov v regióne zabezpečiť bezproblémovú prevádzku bez výpadkov pracovných síl.

Po stretnutí so zástupcami spoločnosti Volkswagen (VW) Slovakia to uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Predstaviteľov automobilky informoval o plánoch rozvoja dopravnej infraštruktúry v lokalite, kde sa nachádza automobilový závod. „Ide jednak o predĺženie Saratovskej ulice a Dúbravskej radiály k plánovanému Terminálu integrovanej osobnej dopravy (TIOP) pri Boroch a v druhej etape o posun až do Devínskej Novej Vsi buď priamo k spoločnosti VW, alebo stanici Bratislava-Devínska Nová Ves,“ pripomenul Nesrovnal. V predĺžení električkovej trate až do Devínskej Novej Vsi vidí spôsob, ako umožniť spoločnosti, aby bezproblémovú prevádzku nenarúšal problém jej zamestnancov s dopravnou dostupnosťou. „Dochádzka ľudí je terminovaná dopravou, ktorá je v okolí Bratislavy z mnohých dôvodov komplikovaná,“ upozornil primátor hlavného mesta.

Otázka financovania

So spoločnosťou chce preto viesť diskusiu o plánovaných zámeroch. Či je, respektíve bude, súčasťou diskusie prípadná participácia spoločnosti na financovaní projektu, Nesrovnal nevylúčil, ani nepotvrdil. „Keďže pôjde o veľký dopravný projekt, budeme sa uchádzať o eurofondy, samozrejme, ani spoluúčasť súkromného partnera nie je vylúčená. To je však predčasná otázka, v súčasnosti sa zameriavame na spustenie procesov pre realizáciu predĺženia električkovej trate,“ povedal Nesrovnal s tým, že ide o reálny zámer, ktorý je definovaný v územnoplánovacích podkladoch a má aj svoj časový horizont. "Budeme o ňom informovať samostatne,“ dodal.

Predseda predstavenstva automobilovej spoločnosti Volkswagen Slovakia Ralf Sach uviedol, že diskusiu s mestom víta. Poukázal na to, že už od začiatku 27-ročnej existencie VW Slovakia spoločnosť úzko spolupracovala so štátom i samosprávou a tento trend chce nasledovať aj do budúcnosti. „Chceme rásť spolu s mestom a Slovenskom,“ zdôraznil Sach.

Obaja pripomenuli, že mesto i spoločnosť môžu nadviazať na spoluprácu, ktorú zrealizovali v rámci projektu podpory ekologických elektromobilov up! city.