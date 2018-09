Košický župan Trnka nevymenoval až štyroch riaditeľov škôl

Napriek takmer jednoznačným rozhodnutiam výberových komisií župan Trnka (KDH, SaS, OĽANO, NOVA, Šanca) nových riaditeľov nevymenoval. V komisiách pritom sedeli aj poslanci a ďalší zástupcovia kraja ako predstavitelia zriaďovateľa. Stalo sa tak na Gymnáziu na Trebišovskej v Košiciach, v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach a na Gymnáziu na Školskej v Spišskej Novej Vsi. Ako dôvody uvádzal župan nejasnú koncepciu rozvoja, problémy medzi pedagógmi na školách či potrebu, aby nový riaditeľ vzišiel z prostredia mimo školy.

„Skutočnosť, že predseda Košického samosprávneho kraja Trnka pristúpil k tomu, že nevymenoval riadne zvolených kandidátov na riaditeľov škôl, považujeme za hrubý zásah do samosprávnych kompetencií príslušných rád škôl, ktorý nemá v histórii košického kraja obdobu. Považujeme za neprípustné, aby k takýmto zásahom dochádzalo na základe vágnych argumentácií, pričom niektoré z nich boli viackrát pozmenené,“ uvádza sa v liste učiteľov, ktorý má denník Pravda k dispozícii. Podľa nich takéto rozhodnutia otvárajú dvere politickým zásahom zo strany zriaďovateľa, keď vo výberovom konaní neuspeje ten správny kandidát.

Trnka pri vetovaní výsledkov výberových konaní využil zmenu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2015. Podľa župnej poslankyne Lenky Kovačevičovej (nezávislá) Košický samosprávny kraj je jediný na Slovensku, v ktorom jeho predseda túto kompetenciu využil. S jeho rozhodnutím nesúhlasia nielen mnohí učitelia. Podľa časti župných poslancov Trnka dôvody svojho rozhodnutia viackrát menil a riadne nevysvetlil.

„Skutočné dôvody nepoznáme. Preto som na zasadnutí zastupiteľstva požiadala o vysvetlenie. Takéto konanie je podľa mňa neprípustné a nemá obdobu v samosprávnych krajoch na Slovensku,“ zdôrazňuje poslankyňa župy Renáta Lenártová (Smer). Podľa nej ide o prejav arogancie moci, keďže župan vstúpil do kompetencie rád škôl a výberových komisií. „Riaditeľov vyberali autonómne orgány, ktoré mali kompetencie na posúdenie ich kandidatúr, a predseda mal ich rozhodnutie akceptovať. Jeho pripomienky by mali opodstatnenie napríklad vtedy, keby išlo o trestnoprávnu rovinu,“ podčiarkla Lenártová.

Kovačevičová bola členkou výberovej komisie na jednej zo štyroch škôl, ktorých sa týka nevymenovanie riaditeľa. „Ak mal predseda voči niektorým víťazom výhrady, mal ich hneď jasne pomenovať, a nie kamuflovať a meniť svoje vysvetlenia. Nám poslancom tieto svoje dôvody nevysvetlil dodnes,“ pripomenula.

Trnka dôvody nevymenovania niektorých riaditeľov škôl nešpecifikoval ani pre médiá. „Tie dôvody boli rôzne a ja som len využil svoje zákonné možnosti. Nechcel som ich prepierať na verejnosti, čo by z môjho pohľadu mohlo poškodzovať mená našich škôl,“ uviedol Trnka. Politické motívy alebo preferovanie svojich kandidátov odmieta. „Kandidátov na post riaditeľov škôl som osobne nepoznal a neudržiavam s nimi žiadnu komunikáciu. Zásadne odmietam, že išlo o politické ťahy a presadzovanie vlastných kandidátov. Našou prioritou je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ podotkol župan.

Niektorí poslanci s krokmi Trnku súhlasia. „Treba si uvedomiť a hľadať príčiny, prečo veľa absolventov stredných škôl končí na úradoch práce. Prešovský kraj má o tridsaťtisíc obyvateľov menej ako náš, no u nás ide do vzdelávania o dvanásť miliónov eur viac ako u nich. No výsledky nevidieť, a to je na zamyslenie. Asi ide o nejakú systémovú chybu a preto treba hľadať spôsoby, ako situáciu zlepšiť,“ nazdáva sa poslanec Michal Kravčík (OĽANO, SaS, KDH, NOVA).

V štyroch stredných školách sa budú výberové konania opakovať. Kandidátky sa odovzdávali do konca augusta. Ako vysvetlil hovorca Združenia miesta a obcí Slovenska Michal Kaliňák, primátor, starosta, župan alebo prednosta okresného úradu podľa zákona môžu vrátiť rade školy návrh na vymenovanie za riaditeľa, no vždy tento krok musí byť zdôvodnený.

"Rada školy potom urobí nové výberové konanie a predloží nový návrh na vymenovanie riaditeľa. Ani ten však nemusí štatutár akceptovať, ale o výsledku akceptácie alebo neakceptácie už rozhoduje zastupiteľstvo,“ dodal Kaliňák. Inými slovami: župan opäť môže vetovať výsledky súťaže, ale posledné slovo už má zastupiteľstvo.

Ani ministerstvo školstva nemôže zmeniť rozhodnutie zriaďovateľa. Zmeniť však chce zákon o voľbe riaditeľov. „Rezort školstva pripravuje vecný zámer zákona, kde bude obsiahnutá kompletne téma výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Ministerstvo spolupracuje s profesijnými organizáciami za všetky druhy škôl, odborovým zväzom pracovníkov školstva i Združením miest a obcí Slovenska. Zákon by mohol byť účinný od 1. septembra budúceho roku,“ informoval rezort.