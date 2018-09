Vzťah primátora s poslancami je v Bratislave historicky najhorší, upozorňuje Vallo

Matúš Vallo so svojím tímom.

Matúš Vallo so svojím tímom. Autor: Viktor Cicko

Súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal podľa neho nedokáže nájsť zhodu s mestským zastupiteľstvom, čo sa odzrkadľuje na nespustenej celomestskej parkovacej politike, meškajúcom rozvoji cyklodopravy či na probléme okolo zákazu hazardu. Vallo to vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii.

Kandidát poukázal, že pod vedením Nesrovnala sa jedna tretina zastupiteľstiev skončila ako neuznášaniaschopná. „Za posledné štyri roky sa až celkovo 27 zastupiteľstiev presunulo z dôvodu neuznášaniaschop­nosti. Situácia sa zhoršila aj oproti predošlému volebnému obdobiu. Za primátora Milana Ftáčnika k tejto situácii došlo len osemkrát,“ tvrdí Vallo. Nesrovnal sa podľa neho s mestskými poslancami háda a tí mu následne robia obštrukcie. Výsledkom je, že dôležité zmeny pre mesto sa odsúvajú.

„Posledné 4 roky hádok Nesrovnala s poslancami ukázali, že bez podpory mestských poslancov a odborníkov je aj ten najschopnejší primátor vlastne bezmocný. Viem, že Bratislavčanov trápi doprava, nekontrolovaný stavebný rozvoj, zlá starostlivosť o zeleň, nelichotivý stav verejných priestorov a ďalšie. Rozhodol som sa preto jasne pomenovať, že ak bude primátor Nesrovnal zvolený opäť, jeho konflikty so zastupiteľstvom budú pokračovať a tieto problémy sa nevyriešia,“ hodnotí situáciu Vallo.

Podľa Valla zlé vzťahy primátora so zastupiteľstvom spôsobili, že primátor prerušil už 4 rokovania zastupiteľstva týkajúce sa parkovacej politiky a podporu na svoje riešenie doteraz nebol schopný získať. Parkovaciu politiku pritom Vallo považuje za kľúčový nástroj, ako znížiť počet áut denne dochádzajúcich do Bratislavy.

Poukázal taktiež na zákaz hazardu. „Nesrovnal ho nedokázal presadiť, hoc mali za sebou petíciu Bratislavčanov a v podstate aj väčšinu poslancov, katastrofálnym vedením zastupiteľstva návrh na prvýkrát neprešiel. Nedokázal sa dohodnúť ani s vlastným viceprimátorom, ktorý za jeho návrh tiež nehlasoval. Druhýkrát síce hlasovanie prešlo, ale skončilo sa na súde, lebo podľa jedného z právnych výkladov, nie je možné hlasovať o tej istej petícii dvakrát. Ak tak súd rozhodne, môže to stáť Bratislavu veľké peniaze.“

Opakujúce sa odkladanie zastupiteľstiev taktiež spôsobilo, že zastupiteľstvo schválilo akčný plán rozvoja cyklo a pešej dopravy na rok 2018 až v polovici tohto roka, keď už mal byť plán v polovici realizácie. Prvýkrát bol pritom na zastupiteľstve už v decembri v roku 2017. „Niet potom divu, že mesto v tomto roku nepostavilo ani nevyznačilo jediný kilometer cyklotrasy.“ hodnotí Vallo.

Mesto potrebuje spoluprácu

Na hádky medzi súčasným bratislavským primátorom a mestským zastupiteľstvom sa rozhodol Vallo upozorniť aj vo svojej predvolebnej kampani. Bratislava podľa neho potrebuje spoluprácu. Ako nezávislý kandidát na primátora s podporou mimoparlamentných strán Spolu-občianska demokracia a Progresívne Slovensko deklaruje, že spolu s ním do mestského zastupiteľstva kandiduje 35 kandidátov a ďalších 82 ľudí do miestnych zastupiteľstiev mestských častí.

„Naša kandidátka vznikla dohodou, ktorá nie je predvolebná, ale ide o spoločnú zhodu na spolupráci na najbližšie štyri roky,“ vyhlásil Vallo.

Medzi jeho hlavné priority, ktoré by chcel vo funkcii riešiť, patrí doprava, rozvoj mesta, sociálna oblasť, životné prostredie a kvalitné fungovanie mesta. Presadiť by chcel reálnu parkovaciu politiku, expresné linky MHD, nové cyklotrasy či predĺženie električkovej trate v Petržalke, Dúbravke, Ružinove a vybudovanie trate cez Nivy do Podunajských Biskupíc. Sľubuje tiež stavebného ombudsmana, nový územný plán, nové mestské nájomné byty, audit vizuálneho smogu či vznik neformálnej pozície nočného primátora.

Správu budeme aktualizovať o stanovisko primátora Iva Nesrovnala.