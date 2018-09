O post primátora sa bude v Prešove uchádzať Pavel Hagyari, v Michalovciach Viliam Zahorčák

Ako povedal, k rozhodnutiu kandidovať ho priviedol do určitej miery pomerne veľký tlak verejnosti a pozitívne výsledky vo voľbách do VÚC. „Som človek, ktorý myslí pozitívne, nie ľahko sa mi dnes hovorilo o negatívnych veciach, pretože to nemám rád. Radšej sa zaoberám pozitívnymi projektmi postavme veľký family park, ktorý tu chýba, soľné kúpele a podobne. Za mojej éry mesto patrilo medzi top slovenské samosprávy, teraz pomaly klesá, preto aj to posolstvo ‚Vráťme Prešov na koňa‘,“ priblížil Hagyari.

Nové pracovné miesta ako hlavná priorita

Medzi hlavnú prioritu považuje vytvorenie nových pracovných miest. „Ďalej je to riešenie dopravy, kde bude mesto spolupracovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest a rovnako so železnicami. Rokoval som aj v tejto oblasti, kde je možné využiť aj koľajnice, ktoré sú cez Prešov v rámci mestskej dopravy. Potom tá komfortnejšia časť, či už sú to športoviská, parky, cyklotrasy a podobne,“ priblížil Hagyari.

Rovnako by chcel oživiť areál, v ktorom sa v minulosti spracovávala soľ a momentálne je v súkromných rukách. „Asi pred dvoma mesiacmi som sa stretol s majiteľmi celého areálu a hľadali sme riešenia. Vieme ich nájsť, vytvoriť tam určité soľné kúpele, soľné mestečko, malé obchodné centrum. Projekt môže žiť, pokiaľ vie mesto kúpiť aj areál na separačný dvor, vie určite kúpiť aj časť tohto pozemku a opäť obnoviť ťažbu soli. Nie už v tom rozsahu ako bývalo, ale dá sa obnoviť ťažba soli v rámci posypovej soli, kúpeľnej soli, bylinkovej a podobne. Tých možností je pomerne viac,“ doplnil.

K financovaniu svojej kampane sa konkrétne nevyjadril. „V každom prípade to bude úsporná kampaň, pretože mňa málo ľudí nepozná. Budeme sa snažiť využívať osobný kontakt aj sociálne siete,“ dodal Hagyari.

V Prešove doteraz oficiálne ohlásili kandidatúru na post primátora súčasná primátorka Andrea Turčanová (KDH), mestský poslanec Richard Drutarovský (nezávislý s podporou koalície Spolu – občianska demokracia, Progresívne Slovensko a OKS), mestský a krajský poslanec Miroslav Benko (Smer-SD) a súkromný podnikateľ a bývalý poslanec mestského zastupiteľstva Stanislav Grega (nezávislý).

V Michalovciach opäť kandiduje Viliam Zahorčák

O post hlavy mesta Michalovce sa opäť uchádza jeho súčasný primátor a poslanec Košického samosprávneho kraja Viliam Zahorčák. V najbližších komunálnych voľbách ho podporia politické strany Smer-SD, ktorej je členom, Most-Híd, Slovenská národná strana a Strana zelených Slovenska. Svoju kandidatúru ohlásil vo štvrtok.

Primátorom je aktuálne tretie volebné obdobie. Pre opätovnú kandidatúru sa okrem iného rozhodol preto, lebo nerád odchádza od začatej alebo nedokončenej roboty a takmer nikdy to nerobí. „To svoje poslanie tu vnímam ešte stále ako nedokončené. Pred 12 rokmi som prezentoval akúsi svoju víziu mesta. Chcel som, aby sa dostalo na úroveň, ktorú som si predstavoval. Dovolím si povedať, že značnú časť z toho sa mi podarilo zrealizovať,“ priblížil.

Chce dokončiť rozbehnuté projekty

Zahorčák chce dokončiť rozbehnuté projekty, pod ktorými je podpísaný. Spomenul projekt Smart City vybudovanie inteligentného mesta. „Dnes sme v jeho začiatkoch, už sme tu niekoľko prvkov zaviedli. Stali sme sa členmi Smart Cities klubu, robíme kroky k tomu, aby sme sa stali plnohodnotnými členmi tohto zoskupenia,“ priblížil s tým, že by chcel, aby mesto získavalo benefity, ktoré z tohto členstva plynú. „Čo sa, verím, premietne do ďalšieho rozvoja mesta,“ podotkol.

Spomenul aj projekt Európske mesto športu, ktorý je podľa neho v pokročilej fáze. Zahorčák chce v pozícii primátora aj naďalej využívať svoje skúsenosti aj z rôznych organizácií, v ktorých pôsobil alebo pôsobí. Jeho cieľom je tiež zrealizovať generačnú výmenu nielen v radoch mestských poslancov, ale aj na úrovni vedenia mesta či úradu.