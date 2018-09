Bikesharing je apel pre všetkých, hovorí národný cyklokoordinátor

Služba zdieľania mestských bicyklov (bikesharing), teda Slovnaft BAjk, ktorú v hlavnom meste spustili v piatok do užívania, je apelom pre všetkých zúčastnených. Ako pre kompetentných a samosprávy, tak políciu i samotných účastníkov cestnej premávky. Poukazuje na to národný cyklokoordinátor Peter Klučka.

„Bikesharing je obrovská príležitosť. Ale zároveň to vnímam ako apel, aby sa rýchlejšie budovali bezpečnejšie cyklotrasy. Trebárs formou drobných dopravných opatrení, napríklad upokojením dopravy, retardérmi či zónami 30,“ priblížil Klučka. Zároveň je to aj odkazom pre políciu. „Kontrolujete vodičov, či dodržiavajú tieto predpisy. Kontrolujte nás cyklistov, či dodržiavame pravidlá cestnej premávky, či sa skutočne správame ohľaduplne k chodcom,“ zdôraznil Kľučka.

Na bezpečnosť apeluje aj Gabriel Szabó, generálny riaditeľ spoločnosti Slovnaft, a. s. Ten zároveň vyzýva k vzájomnej ohľaduplnosti a rešpektovaniu sa. „Chcel by som vyzvať všetkých účastníkov dopravy v Bratislave, či už sú to motoristi, cyklisti, alebo chodci – rešpektujme ostatných v doprave a chovajme sa k ostatným tak, ako chceme, aby sa oni chovali k nám. Zdravie je to najcennejšie,“ uviedol na brífingu Szabó.

Spustením služby Slovnaft BAjk, do ktorej mesto investovalo približne pol milióna a Slovnaft 1,5 milióna eur, sa v hlavnom meste rozširuje portfólio a paleta možností alternatívnej dopravy a zdieľaných služieb. V úvodnej fáze je k dispozícii 550 bicyklov na 73 dokovacích staniciach, počas ročnej pilotnej prevádzky by sa ich počet mal zvýšiť na 750 bicyklov na 90 staniciach. Tie budú v štyroch najväčších bratislavských mestských častiach, teda Petržalke, Ružinove, Starom Meste a Novom Meste. V prípade úspešnosti projektu by sa bikesharing mohol v budúcnosti rozšíriť aj do iných mestských častí. Počas testovacej fázy zároveň kompetentní prijímajú od verejnosti spätnú väzbu na vylepšenie služby.

Spustenie bikesharingu v septembri odôvodňuje primátor Ivo Nesrovnal začiatkom školského roka a viacerými plánovanými dopravnými obmedzeniami v hlavnom meste a jeho okolí od jesene. Mnohí však poukazujú na to, že služba sa mohla spustiť už skôr, čím by sa podchytila aj letná sezóna. Napriek tomu spustenie vnímajú pozitívne. „Pretože to vnímam ako príležitosť pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli, vymeniť svoj volant za riadidlá bicykla, aby to konečne vyskúšali,“ podotkol Klučka. Pre niektorých je pritom podľa neho bicykel celoročný dopravný prostriedok.

Rovnako pozitívne vníma bikesharing ako alternatívu k verejnej doprave aj Bratislavská integrovaná doprava (BID), ktorá je koordinátorom Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). „Prepojenie bikesharingu s verejnou dopravou tak, aby ľudia využívali a kombinovali túto dopravu, je cieľom nás všetkých. S hlavným mestom pracujeme na tom, aby sa bikesharing zmysluplne zapojil do integrovaného dopravného systému,“ uviedla Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka BID.

Na vytváraní podmienok pre cyklistov pritom spolupracuje koordinátor s dopravcami podľa nej už v súčasnosti. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prevádzkuje v lete cyklovlak, Dopravný podnik Bratislava (DPB) zabezpečuje tiež autobusy s možnosťou prepravy bicyklov. „Toto je troška iná situácia, tieto bicykle (bikesharing, pozn. TASR) sa nedostanú do verejnej dopravy. Ak však niekomu vyhovuje prejsť časť cesty bicyklom a časť verejnou dopravou, tým bude menej áut na komunikáciách, a to je cieľom všetkých,“ doplnila Horčíková. Ako dodala, vie si do budúcnosti predstaviť zavedenie služby aj do iných miest v rámci Bratislavského kraja, je to však na individuálnom rozhodnutí samospráv.

Cena za použitie služby Slovnaft BAjk bude počas prvých mesiacov jedno euro. Za túto sumu získa užívateľ neobmedzený počet jázd v trvaní do 30 minút a kredit jedno euro na úhradu platby za jazdu nad rámec voľných minút. Po ich vyčerpaní bude bicyklovanie spoplatnené 12 centami za každých ukončených šesť minút jazdy.