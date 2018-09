Landererov park v bratislavskom Starom Meste je realitou, boli ste sa pozrieť?

Nový mestský otvorený, zelený a bezbariérový park vznikol na ploche niekoľko tisíc štvorcových metrov. Množstvo zelene, drevín a trávnatých plôch sa oproti pôvodnému stavu niekoľkonásobne zvýšilo, zmizol asfalt. Pribudli tiež plochy s lúčnou zmesou, zvyšok tvoria klasické trávnaté plochy. Oproti minulosti je nainštalovaná aj závlaha, čo bude pre samosprávu znamenať zvýšenie prevádzkových nákladov, ako na polievanie, tak kosenie.

„Účet za vodu bude asi vyšší ako obvykle, ale to je daň za to, že chceme mať parky a zelené trávniky. A keď sa polieva, tráva rastie rýchlejšie a treba častejšie kosiť. Bude nás to stáť určite viac peňazí aj na kosenie ako doteraz,“ uviedol pri finišovaní prác v auguste starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Pribudli tiež nové lampy, lavičky, smetné koše a chodníky. Vybudované je detské ihrisko či zrekonštruovaná a nasvietená fontána. Časom by mal v centrálnej časti pribudnúť aj pavilón, mestská časť čaká na vydanie stavebného povolenia. Práce sú predbežne naplánované na jar budúceho roka.

Návrh na revitalizáciu územia vyberalo Staré Mesto v medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaži na prelome rokov 2015/2016, predchádzala tomu participácia s obyvateľmi. Pod novú podobu parku sa podpísal nemecký architekt so slovenským pôvodom Hans-Michael Földeak, ktorý pôsobí v Paríži. Projekt sa niekoľkokrát modifikoval, aby bol prijateľný a aj finančne a prevádzkovo únosný.

Landererov park je pomenovaný po niekdajšej dominantnej stavbe na tomto území, ktorou bol práve Landererov palác a na počesť bratislavského kníhtlačiara Jána Michala Landerera.