Cyklisti a korčuliari v Bratislave už môžu využívať vynovenú petržalskú hrádzu

Takmer jeden a polkilometrový úsek opravenej hrádze v Bratislave medzi Petržalkou a Čunovom dnes odovzdal do užívania minister životného prostredia László Sólymos. Náklady na výmenu asfaltového povrchu dosiahli 140-tisíc eur. Opravu najkritickejších úsekov nariadila vláda. „Oprava jedného z najpopulárnejších priestorov a športovísk, teda hrádze, je niečo, na čo Bratislavčania roky čakali a teraz sa to podarilo,“ vyhlásil primátor hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal.

Výmenu asfaltu uskutočnili na úseku od Čunova pri čistiarni odpadových vôd, pri Triedičke štrkov Petržalka a v úseku pri Dolnozemskej ceste pri bufete Bosorka. Riaditeľ Odštepného závodu SVP Bratislava Jozef Dúcz informoval, že opravu zvládli v rekordnom čase bez obmedzenia športovcov. Povedal, že vodohospodári zmapujú aj ďalšie úseky, ktoré potrebujú opravu a pripomenul, že hrádza v prvom rade slúži na protipovodňovú ochranu, no majú na pamäti aj jej sekundárne využitie na rekreačné účely. Chcú pokračovať v opravách koruny hrádze, ktorá má dôležitú bezpečnostnú funkciu, závisí to však od finančných možností. „V súčasnosti chystáme plán opráv na celom vodnom diele Gabčíkovo,“ uviedol.

Sólymos informoval, že už dal pokyn, aby vodohospodári zmapovali, kde všade na Slovensku je možné spevniť hrádzu a zároveň vytvoriť cyklocestu. Pripomenul, že väčšina pozemkov pod hrádzami je už usporiadaná, teda v správe štátu, a nemusia ich od majiteľov kupovať či prenajímať. „Bude to závisieť od finančných možností, no chceli by sme v opravách hrádzí pokračovať. Je oveľa jednoduchšie a lacnejšie budovať cyklotrasy na pozemkoch štátu ako na súkromných,“ vyhlásil Sólymos.

Dúcz tiež zdôraznil, že vodohospodári pokračujú v monitorovaní hrádze v súvislosti s nelegálnym vstupom motoristov, najmä v jej petržalskej časti a v okolí Šamorína. „Budeme monitorovať aj kamerovým systémom, nainštalované boli závory a ďalšie prvky, ktoré majú obmedziť pohyb vozidiel po hrádzi,“ vyhlásil s tým, že vjazd nedisciplinovaných vodičov sa už podarilo obmedziť.