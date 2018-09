Spoločným kandidátom opozície na primátora Bratislavy bude Mrva

Mrvovi už v júni vyjadrili podporu opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina a v utorok sa k nim pridalo aj KDH, ktoré doteraz malo vlastnú kandidátku na primátorku Líškovú. OĽaNO a KDH sa však na konci leta dohodli, že postavia do komunálnych volieb len jedného kandidáta na primátora Bratislavy, ktorého by mal určiť prieskum verejnej mienky. „Výsledok je taký, že našim spoločným kandidátom bude Mrva. Rozdiel v prieskume medzi ním a Líškovou bol výraznejší,“ povedal líder OĽaNO Igor Matovič. Presné výsledky prieskumu však prezradiť nechceli. Predseda KDH Alojz Hlina však deklaroval, že ich bude rešpektovať, rovnako tak dohodu s OĽaNO. „Dopadlo to, ako to dopadlo. Rozdiel bol zrejmý natoľko, že rešpektujeme a ideme podľa dohody,“ skonštatoval. Koncom augusta priznal, že táto dohoda nie je zadarmo. „Očakáva sa, že ten kto vyhrá primátora, toho druhého bude nominovať za viceprimátora,“ podotkol.

Líšková sa tak vzdáva kandidatúry na primátorku Bratislavy, o hlasy voličov sa bude uchádzať len ako kandidátka na bratislavskú mestskú poslankyňu. Zároveň so svojimi spolupracovníkmi vstúpi do Mrvovho tímu. „Pán Mrva bol pre mňa silným protikandidátom, ale aj tak som s odvahou vstúpila do tohto súboja,“ povedala Líšková. Súčasný starosta bratislavských Vajnôr tvrdí, že toto jeho víťazstvo je zaväzujúce, lebo si ho vybrali do ťažkého boja a krízovej situácie, v ktorej Bratislava podľa neho je. „Ja som starosta Vajnôr 12 rokov, som mestským poslancom a dôverne poznám problémy, s ktorými naše hlavné mesto súperí,“ uviedol Mrva.

O kreslo primátora Bratislavy chce v novembrových voľbách zabojovať okrem Mrvu aj súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nezávislými kandidátmi sú aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor a organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková. Kandidovať na bratislavského primátora bude aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada, kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska, či predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš.