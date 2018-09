Viceprimátorka Plšeková bude kandidovať za primátorku Bratislavy

Viceprimátorka hlavného mesta SR Bratislavy Iveta Plšeková bude v novembrových komunálnych voľbách kandidovať za primátorku Bratislavy. Novinárom to oznámila na tlačovej konferencii s tým, že kandidovať bude ako nezávislá. Ako tiež uviedla, hlavný dôvod jej kandidatúry je priniesť Bratislavčanom spravodlivosť.

Volebný program Ivety Plšekovej sa zameriava na riešenie chyby, ktorá sa podľa nej stala počas dobrovoľného sčítania obyvateľov mesta v roku 2011. Podľa kandidátky hlavné mesto pre chybu prichádza o viac ako šestnásť miliónov eur ročne. „Z výsledkov sčítania sa na ďalších desať rokov vypočítava výška príjmu mesta z podielových daní, ktorá je najdôležitejšou príjmovou položkou v rozpočte Bratislavy. Znamená to, že za desať rokov prídu Bratislavčania o viac ako 160 miliónov eur,“ vysvetlila Plšeková s tým, že riešiť by to chcela s vládou i štatistickým úradom. Uviedla tiež, že peniaze chýbajú preto, že počas dobrovoľného sčítania sa neprihlásili niektorí Bratislavčania. Mesto tiež podľa nej trpí aj tým, že v meste žijú ľudia, ktorí v ňom nemajú trvalý pobyt.

Súčasný primátor Ivo Nesrovnal má jedného námestníka a dve námestníčky. Viceprimátor Milan Černý kandiduje v novembrových voľbách na post starostu bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Námestníčka Iveta Plšeková chce byť primátorka a druhá námestníčka, Ľudmila Farkašovská, ohlásila kandidatúru na post starostky bratislavskej Petržalky.

O post primátora hlavného mesta sa chcú okrem Plšekovej uchádzať aj súčasný primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, politik Viktor Béreš, advokát Jaroslav Brada, manažérka Caroline Líšková, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, architekt Matúš Vallo či organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík.

Ivo Nesrovnal je primátorom Bratislavy od novembra 2014. V komunálnych voľbách získal 50 630 voličských hlasov. Za ním skončil bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik so ziskom 40 481 hlasov. Milan Kňažko získal 35 562 hlasov. Tohtoročné komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra.