Poslanec Borguľa bude kandidovať za starostu bratislavského Starého Mesta

„Po celý čas môjho pôsobenia v samospráve som sa snažil byť aktívnym poslancom. Nikdy som svoju pozíciu poslanca nevnímal len ako pasívnu účasť na zastupiteľstvách. Chcel som pre ľudí niečo reálne urobiť, chcel som zveľaďovať Staré Mesto, aby lepšie vyzeralo. Na zásadné zmeny, o ktoré by som sa chcel pokúsiť, je ale už potrebný vyšší ako poslanecký mandát,“ uviedol na margo svojej kandidatúry Borguľa.

Martin Borguľa sa chce vo svojom volebnom programe zamerať hlavne na čistotu, zeleň, parkovanie a bezpečnosť. „Chcel by som priniesť zmenu v čistote založením staromestského komunálneho podniku. Zaviedol by som pravidelné upratovacie čaty aj kontrolné hliadky čistoty,“ vysvetlil. Ako dodal, v parkovaní je jeho cieľ jediný, a to zabezpečiť pre Staromešťanov prednostné bezplatné parkovanie. „Mám pre Staré Mesto a jednotlivé oblasti života jasnú víziu a plán, ktoré by som rád uviedol do života,“ povedal Martin Borguľa.

Na post starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto ohlásila kandidatúru dizajnérka Dana Kleinert, ktorá kandiduje s podporou strany SPOLU – občianska demokracia, hnutia Progresívne Slovensko a Teamu Vallo. Svoju kandidatúru ohlásila tiež architektka Zuzana Aufrichtová, ktorá bude kandidovať s podporou šiestich politických strán a hnutí. Podporu jej vyjadrili strana Sloboda a Solidarita (SaS), Občianska konzervatívna strana (OKS), hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), hnutie NOVA, strana Zmena zdola – Demokratická únia Slovenska a hnutie Sme rodina – Boris Kollár. Kandidovať na post starostu Starého Mesta bude aj súčasný starosta Radoslav Števčík, ktorý sa o priazeň voličov bude uchádzať ako nezávislý kandidát.