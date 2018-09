Nemocnica v Petržalke bude mať nové parkovisko za 1,6 mil. eur

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje poskytnúť finančné prostriedky na výstavbu 199 nových parkovacích miest pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke. Predpokladaná cena stavby by mala dosiahnuť 1,6 milióna eur bez DPH. Na pondelkovom brífingu to oznámila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer-SD). S výstavbou by sa malo začať v roku 2019.