Kandidát na primátora Nitry Štefek obvinenie z nepriamej korupcie odmieta

Štefek povedal, že je nevinný. „Obvinenie odmietam. Dávam k tomu sťažnosť, pretože sa absolútne nestotožňujem s tým, čo je tam napísané. Ja som nič neurobil, toto je scéna v súvislosti s voľbami. Zvolám k tomu v krátkom čase tlačovku, kde poviem svoje stanovisko,“ povedal Štefek.

Úplatok skrytý za reklamnú zmluvu

Pri pondelkovom zásahu Národnej protikorupčnej jednotky (NAKA) v Nitre policajti zadržali dve osoby, ktoré vyšetrovateľ obvinil z korupcie. V tomto prípade bol úplatok v sume desiatok tisíc eur skrytý za reklamnú zmluvu. Informoval o tom hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

„Prvým z obvinených je konateľ zvolenskej obchodnej spoločnosti, Jozef H. (53). Pre svoje podnikanie si chcel zabezpečiť priaznivé podmienky u akciovej spoločnosti so sídlom v Nitre,“ uviedol Slovka. Jej technickoinves­tičným riaditeľom bol druhý z obvinených, Štefan Š. (51).

„Jozef mal záujem o Štefanov pozitívny prístup a vplyv v rozhodovacích procesoch súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác. Jeho budúce rozhodnutia v prospech zvolenskej firmy, vyplývajúce z jeho postavenia a funkcie si mal zabezpečiť úplatkom,“ poznamenal hovorca prezídia s tým, že preto jeho firma uzatvorila s ďalšou nitrianskou akciovou spoločnosťou zmluvu o reklame, ktorou mal byť úplatok vo výške 36 000 eur zakrytý.

V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až tri roky. Stíhaní sú na slobode.

Primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, v pondelok povedal, že nevie, o čo v prípade zadržania Štefeka ide. „Pokiaľ nemám k tomu bližšie informácie, tak sa nechcem ani k tomu vyjadrovať, pretože si treba preveriť, čo sa tam vlastne deje alebo koho hra je to rozohratá,“ uviedol. Štefek bol roky zástupcom primátora Dvonča a zároveň okresným predsedom Smeru v Nitre. V súčasnosti je nezávislým mestským poslancom.

Ďalšia kandidátka na tento post a Štefekova kolegyňa z mestského zastupiteľstva Renáta Kolenčíková (nezávislá) povedala, že za zadržaním Štefeka vidí „Dvončovu robotu“, ktorý sa chce zbaviť protikandidáta vo voľbách. „To sú Dvončove praktiky, Dvončova robota, pretože Štefek veľa vie,“ povedala. Primátor obvinenie dôrazne odmietol. „To je absolútna hlúposť, treba si pozrieť predvolebné prieskumy. Ja nemám dôvod sa zbavovať žiadneho protikandidáta, veď to by bolo pre mňa horšie, ako keď ich tam je 11,“ povedal primátor. Zároveň dodal, že nechce útočiť na žiadneho z protikandidátov, no podľa neho to vyzerá, ako keby sa Kolenčíková „chcela zbaviť dvoch súperov naraz“.