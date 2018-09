Bratislavské zastupiteľstvo neukončilo osem rokovaní, Nesrovnal chce teraz stihnúť sto bodov

Necelé dva mesiace pred komunálnymi voľbami nemá bratislavské mestské zastupiteľstvo ukončených osem rokovaní. Na to štvrtkové (27. 9.) preto primátor Ivo Nesrovnal zaradil do programu všetky body z nedokončených zasadnutí. Mestských poslancov tak čaká vyše 100-bodový program.

Naposledy neukončili poslanci rokovanie zastupiteľstva minulý týždeň vo štvrtok. Pre nedostatok poslancov sa tak scenár zo začiatku septembra opakoval. Keď po prestávke na oboch rokovaniach neboli poslanci uznášaniaschopní, primátor Nesrovnal rokovania ukončil a zo sály odišiel.

"Primátor má záujem, aby boli prerokované všetky body nedokončených mestských zastupiteľstiev, kde Bratislavčania čakajú na schválenie svojich žiadostí a verí, že všetky tieto žiadosti poslanci posúdia,“ povedala hovorkyňa hlavného mesta Zuzana Onufer.

Vo štvrtok je na programe rokovania napríklad návrh záverečného účtu Bratislavy a hodnotiaca správa za rok 2017 či návrh na zmenu tohtoročného mestského rozpočtu. Poslanci by mali aj opäť rozhodovať o spustení jednotnej parkovacej politiky. Viacero bodov programu sa týka návrhov na predaj, prenájom pozemkov či nebytových priestorov. Rokovať by sa malo aj o zmenách a doplnkoch 04 k územnému plánu hlavného mesta.

Konfliktné témy a množstvo obštrukcií

„Som si istý, že žiadny iný primátor v histórii Bratislavy nemal toľko nedokončených zastupiteľstiev ako práve Ivo Nesrovnal. To je výsledkom jeho neschopnosti riadiť Bratislavu,“ skonštatoval mestský poslanec Ján Hrčka. Súčasný primátorov návrh je podľa neho jasným dôkazom, že nemá reálnu snahu na riešení vecí v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Poslanec Jozef Uhler, naopak, súhlasí s čo najskorším prerokovaním bodov, na ktoré podľa neho Bratislavčania čakajú už celé mesiace. „Nesmú byť rukojemníkmi sporov medzi skupinou poslancov a primátorom,“ uviedol.

Mestská poslankyňa Lucia Štasselová poznamenala, že podľa nej zastupiteľstvo do novembrových komunálnych volieb všetky svoje nedokončene rokovania nestihne dokončiť. „Tiež sa domnievam, že nedokončené zastupiteľstvá sa nemusia dokončiť,“ upozornila.

Iný názor má poslanec Branislav Kaliský. „Určite je to možné. Verím, že väčšina poslancov by to privítala. Musí byť však ochota na strane pána primátora, ktorý by mal s poslancami vopred dohodnúť harmonogram pokračujúcich zastupiteľstiev, aby sa mohlo zúčastniť čo najviac poslancov,“ konštatoval. „V druhom rade by nemal pred tieto body predložiť konfliktné témy ako nezmenenú a už veľakrát odmietnutú parkovaciu politiku,“ podotkol Kaliský. „Tak, ako to pán primátor nadstavil teraz, teda na jednom zastupiteľstve vyše sto bodov a pred nimi schválne minimálne tri konfliktné, vzbudzuje to na viacerých tvárach iba bezradný úsmev,“ podotkol poslanec s tým, že takáto organizácia obsahu mestského zastupiteľstva sa mu zdá manipulačná.

Poslanec Milan Vetrák informoval, že na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva plánuje podať návrh, aby poslanci žiadosti Bratislavčanov, ktoré sa týkajú majetku, prerokovali hneď po materiáloch, ktoré sa týkajú mestského rozpočtu. „Tak by sme ich mali stihnúť prerokovať,“ pripomenul Vetrák.

Anarchia na zasadnutiach

V rokovacej sále počas mestských zastupiteľstiev nastáva anarchia, ktorá trvá aj niekoľko hodín. To, čo sa deje v bratislavskom mestskom zastupiteľstve, nemá so zdravým rozumom nič spoločné, tvrdí primátor Ivo Nesrovnal. Reagoval tak na otázku, aký je jeho názor na zasadnutia zastupiteľstva, ktoré v súčasnosti strácajú kultúru, sú plné zmätkov, nepochopenia a často aj bez disciplíny. „Niektorí poslanci sú schopní hodiny hovoriť o tom, či Slovensko má alebo nemá vyhrať majstrovstvá sveta v hokeji. Je to nezodpovedné a arogantné,“ vyjadril sa primátor pre novinárov. „Máme riešiť problémy ľudí a nie prezentovať sami seba predkladaním rôznych bodov a zmenami programu rokovania,“ poznamenal Nesrovnal.

Podľa poslanca Jozefa Uhlera je medzi poslancami veľa takých, ktorí síce dokážu pomenovať problém, nedokážu však navrhnúť riešenie. „Mestské zastupiteľstvo musí byť konštruktívne a hľadať riešenia na všetky problémy a komplikácie, ktoré u nás máme. Verím, že Bratislavčania sa poučia a v najbližších voľbách budú pozerať, či ich kandidát dokáže navrhnúť aj riešenie alebo len pomenovať problém,“ ukončil Uhler.