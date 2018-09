Vo Vysokej nad Uhom uložia v nedeľu hlavný relikviár Anny Kolesárovej

Blahoslavená Anna Kolesárová je prvá laička, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Slávnosti bude prechádzať modlitbová vigília so svätou omšou a večerom svedectiev a štafetový beh mladých z Košíc do Vysokej nad Uhom.

Slávnostnú svätú omšu spojenú s uložením hlavného relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej bude slúžiť košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ďakovný víkendový program sa začne deň pred hlavnou slávnosťou. V sobotu 29. septembra o 7:00 vyštartuje spred Katedrály sv. Alžbety v Košiciach bežecká štafeta mladých „S Ankou za život“. Pôjdu na trase: Košice, Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čelovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Pavlovce nad Uhom. Cieľ je pri Domčeku vo Vysokej nad Uhom. O 17:15 sa budú na mieste modliť radostný ruženec. Program ukončí svätá omša o 18:00, ktorú bude celebrovať košický pomocný biskup Marek Forgáč. Nedeľný program sa začne o 9:00 modlitbou slávnostného ruženca.

Relikviár plný symbolov

Pozostatky tela Anny Kolesárovej sú uložené v dvoch relikviároch. Prvý sa nachádza v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Uložili ho tam po slávnosti blahorečenia. Hlavný, ktorý využili na hlavnej slávnosti spojenej s blahorečením v Košiciach, bude uložený vo Vysokej nad Uhom. Má tvar srdca, ktoré symbolizuje obetu a lásku. Je vyrobený zo striebra a má priemer približne pol metra. Jeho autorom je šperkár Marek Husovský. Srdce má v strede perlu, cez ktorú sa dá pozrieť dovnútra a vidieť ostatky Anny Kolesárovej.

Utrpenie mladého dievčaťa znázorňuje horná časť srdca v podobe konárikov, ktoré sa podobajú na Kristovu tŕňovú korunu. Dolná, plná časť srdca vyjadruje zaobalenie Ankinho utrpenia Božou láskou. Okolo perly je venček ako symbol čistoty. V hornej časti venčeka sú tri margarétky, ktoré znázorňujú mladosť a chuť žiť. Do ich stredu sú vsadené ďalšie relikvie – tri zrnká z Ankinho ruženca, ktoré sa navzájom spojené našli v jej hrobe. Je to symbolické – tri modlitby Zdravas Mária sa modlievajú na púťach vo Vysokej nad Uhom – za múdrosť v povolaní, za čistotu a za živú vieru. Margarétky majú spolu 53 lupienkov – ako je modlitieb Zdravas Mária v ruženci. Relikviár je vsadený do vápenca. Tento kameň znázorňuje ulitu pre perlu. V prípade relikviára, ktorý bude vo Vysokej nad Uhom, sa zvolila čelová kosť – os frontale – lebky Božej služobnice Anny Kolesárovej. Po exhumovaní ostatkov sa usúdilo, že je to najvhodnejšia časť.

Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.