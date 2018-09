Cez víkend rozsvieti hlavné mesto Biela noc

Interaktívne UFO i svetelný dážď budú súčasťou víkendového festivalu svetelného umenia s názvom Biela noc v hlavnom meste SR Bratislave. V poradí 4. ročník prinesie do hlavného mesta 29. septembra tridsiatku diel, európske premiéry, dve festivalové trasy a doposiaľ najdlhšiu pešiu zónu popri Dunaji. Aktuálny ročník prinesie diela domácich autorov aj práce tvorcov z Japonska, Francúzska, Anglicka, Poľska, Nemecka či Rakúska.

Zameriava sa na tému abstrakcie a priestorové diela. O programe dnes na vyhliadkovej veži UFO informovali riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Otvorenie festivalu bude v sobotu na Rázusovom námestí o 18:30, všetky diela budú prístupné do nedele do 02:00.

Riaditeľka festivalu dáva do pozornosti tvorbu medzinárodného zoskupenia Squidsoup, ktoré pomocou 5 000 špeciálne ovládaných guľôčok vytvorí na historickom nádvorí Starej radnice svetelný dážď. "Kombinácia pestrofarebných svetielok a pôsobivej autorskej hudby vás prenesie do iného sveta trojdimenzionálnej sci-fi reality,” uviedla Pacáková. S úplne iným pohľadom na abstrakciu sa pohrá audiovizuálna inštalácia Oliviera Ratsiho, ktorý pre festival a priestor Skladu č. 7 v dunajskom prístave vytvoril dva objekty, ktoré návštevníkov vtiahnu do hypnotickej projekcie.

Tento ročník je bohatý na slovenské premiéry diel vytvorených špeciálne pre Bielu noc. Boris Vitázek a Zuzana Sabová oživia fasádu národného divadla trojrozmernými postavami. Ilona Németh s Jarom Vargom prinesú lietajúci odkaz na oblohe. Lousy Auber naučí správne dýchať, monumentálny autoportrét Viktora Freša zaplní historický priestor Moyzesovej siene, Hlavné námestie sa premení na oceán, ožijú historické hradby. Tvorcovia z BN Label premenia prechádzku Starým mostom na nevšedný zážitok plný farieb. Po prvýkrát budú môcť návštevníci manuálne ovládať stavbu UFA na Moste SNP.

Niektoré diela budú sprístupnené už v piatok. Pôjde hlavne o diela, pri ktorých je limitovaný počet vstupov. Časť programu bude naďalej prístupná len s lístkom za osem eur, ktorý umožní vstup na interiérové a priestorovo uzavreté inštalácie. Dôchodcovia, deti do 15 rokov a zdravotne ťažko postihnutí majú vstup zadarmo. S lepšou orientáciou v programe pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s mapou, navigáciou, popismi diel, notifikáciami a užívateľským manuálom. Bližšie informácie budú dostupné na webstránke akcie www.bielanoc.sk.

Organizátori apelujú na návštevníkov, aby nechali auto doma a na Bielu noc využili posilnenú hromadnú dopravu. „Vyhoveli sme aj požiadavke organizátorov a počas podujatia uzatvoríme pre autá dunajské nábrežie, kde sa vytvorí festivalová pešia zóna,“ spomenul primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Počas sobotného podujatia posilnia do rána niektoré spoje mestskej hromadnej dopravy. Dopravný podnik o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke. Na električkových linkách č. 8 a 9 posilnia dopravu, zároveň denné električkové linky 3, 4, a 8 budú jazdiť do približne 02:30 nasledujúceho dňa v intervale pätnásť minút. Linka č. 6 bude premávať v čase od 18:00 do 23:00 v pätnásťminútovom intervale.

Na autobusových linkách č. 50, 70, 91, N29, N37, N53, N55, N61 a N74 vypravia väčšie kĺbové vozidlá a na linku č. 30 nasadia dvanásťmetrové vozidlá. Nočné linky N21, N31, N33, N72, N80, N93 a N95 posilnia zhustením intervalu na pätnásť minút v čase od 23:30 do 1:30 a neskôr na tridsať minút v čase od 01:30 do 03:30. Väčšie, kĺbové, budú aj trolejbusy č. 207 a 205.