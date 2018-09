Bratislavský mestský parlament žiada odvolať riaditeľku Domova seniorov Archa

Návrh na odvolanie riaditeľky Šimovej dala mestská poslankyňa a predsedníčka mestskej sociálnej komisie Lucia Štasselová. Spolu s viacerými členmi sociálnej komisie má výhrady k práci riaditeľky a zároveň majú podozrenia, že v Domove seniorov Archa, ktorým zriaďovateľom je hlavné mesto, je zanedbávaná starostlivosť o klientov. Dokazuje to podľa Štasselovej množstvo podnetov od rodinných príslušníkov klientov. „Máme informácie od rodín, ktorým zomreli v tomto zariadení príbuzní a ktorí takmer jednohlasne hovoria, že je tam zanedbávaná starostlivosť o klientov. Potvrdzujú to aj lekári na Kramároch a opakovane odporúčajú, aby boli klienti umiestnení do iných zariadení,“ povedala poslankyňa.

Nedávno ju kontaktovala žena, ktorej matka mala zomrieť po zadusení sa zvyškami jedla. „Nebola schopná sa sama najesť, niekto ju musel kŕmiť. Pravdepodobne vdýchla kúsky jedla. Prvé bolo podozrenie na zápal pľúc, ale potom sa zistilo, že to boli kúsky jedál,“ spresnila Štasselová. Poslankyňa žiada, aby sa pri novom výberovom konaní na riaditeľa zariadenia dbalo predovšetkým na vzdelanie a prax v odbore. Od primátora taktiež žiada o vyvodenie zodpovednosti za dlhodobé ignorovanie vzniknutej situácie v Domove seniorov Archa na oddelení sociálnych vecí na magistráte.

Kontroly dopadli negatívne

V zariadení sa aj pre tieto podozrenia vykonalo viacero kontrol. Boli tam členovia mestskej sociálnej komisie, útvar mestského kontrolóra a o kontrolu bol požiadaný aj útvar na kontrolu výkonu sociálnych služieb. Marcela Gbelecová z oddelenia sociálnych vecí na magistráte spresnila, že kontroly viacerých orgánov, vrátane ich oddelenia, dopadli negatívne. Podozrením, je, že za vytváraním negatívneho obrazu o zariadení stojí neúspešný kandidát na riaditeľa, ktorý má v Arche zároveň umiestnenú matku. Viceprimátorka Iveta Plšeková upozornila, že aj za bývalej riaditeľky sa riešili kauzy a zamestnanci písali sťažnosti.

„Snažme sa vidieť veci objektívne,“ vyzvala. Má obavu, že vo vnútri personálu zariadenia je „rozvracač“, ktorý robí problémy. „Aj za minulej riaditeľky, aj teraz, sú tie sťažnosti a robí sa tam nepokoj,“ podotkla Plšeková. Primátor Nesrovnal poslancom pripomenul, že súčasná riaditeľka bola vybraná v riadnom výberovom konaní.