Bratislava zažila Bielu noc, umenie do ulíc pritiahlo tisícky ľudí

Vojsť do pulzujúceho svetelného sveta na nádvorí Starej radnice, kresliť do vzduchu pomocou svetla alebo vyliezť na obrovskú pavučinu. To bola len malá ukážka toho, čo mohli v sobotu zažiť návštevníci bratislavskej Bielej noci na 44 umeleckých zastávkach.