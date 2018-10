V Hornej Marikovej zaslzili a kostol si postavili sami

V auguste pred dvoma rokmi niekto vyliezol do podkrovia, popolieval ho horľavinou a zapálil. Z drevenej stavby zostala len časť unikátnej fresky s tvárami dedinčanov, ktorí pôvodný kostolík v päťdesiatych rokoch minulého storočia stavali.

„Zobudili ma okolo pol štvrtej ráno, že nám niekto podpálil kostol. Keď som tam prišiel, už doháral. Chlapi tam stáli, slzkali a namäkko. Bola to taká zvláštna situácia, všetci čakali, že niečo poviem – a povedzte vtedy niečo rozumné,“ spomína na osudnú noc farár Milan Kováč.

Vraj hneď vedel, že musia postaviť nový. „Poznám Marikovčanov… Oslovil som Martina Babečku, pre mňa kľúčovú postavu z Marikovej, či mi pomôže so stavbou. On povedal, áno. Tak vravím, chlapi neplačte, dohaste to, postavíme si nový kostol,“ pokračuje farár.

Vo farnosti, ktorá má šesťsto ľudí, by si niekto pomyslel, že takáto nákladná stavba sa zrealizovať nedá. Kováč však hovorí, že kde je vôľa, tam je cesta. Nový drevený kostol tak zatiaľ Marikovčanov vyšiel na 15-tisíc eur. Guľatinu na stavbu dostali zadarmo od Slovenských lesov. S elektroinšta­láciou pomohol miestny podnikateľ. A finančnými darmi prispeli ľudia z celého Slovenska.

Pôvodná podoba kostolíka pred požiarom v roku 2016. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Pri stavbe sa po víkendoch stretávala doslova celá obec. Kým chlapi opracovávali drevo, ženy sa predbiehali v tom, ktorá chutnejšie navarí. Na pomoc prišli aj ľudia zo širokého okolia. Z pôvodného kostola sa zachovalo len máličko vecí. Farár Kováč z trosiek zachránil niektoré nádoby, očistil ich od dymu a inštaloval do lampy, ktorú umiestni do nového svätostánku.

Zachovala sa socha Panny Márie zo zvonice. Hoci obhorela, bude mať čestné miesto v novom kostole. Marikovský farár dokonca zužitkuje aj klince z pôvodného chrámu. „Je ich naozaj veľmi veľa. Prácne sme ich z obhoreného dreva povyberali,“ usmieva sa farár. Klince chce umiestniť do vázy a tiež vystaviť v novom kostolíku.

Ten čaká na novú strešnú krytinu a unikátnu fresku s tvárami dedinčanov, ktorý ho v polovici minulého storočia stavali. Zrenovujú ju vďaka prozreteľnosti kňaza. Hovorí, že až fanaticky fotil celý kostolík, zariadenie, a teda aj fresku. Fotografie teraz pomôžu pri oprave.

Obrovskú zásluhu na výstavbe nového kostola má Marikovčan Martin Babečka. „Prvé štyri dni sme robili iba traja. Potom sa však pridávali ďalší, aj baby, doniesli nám jesť aj piť, aj zábava bola,“ opisuje Babečka. Plán nového kostola zas nakreslil architekt Peter Gajdošík, ktorý má v Marikovej chatu. „Chcel som, aby bol presnou kópiou toho, o ktorý sme prišli,“ povedal.

Pôvodný kostol postavili v roku 1948 a o tri roky neskôr ho vysvätili. Bol to jediný drevený kostol v regióne a obľúbili si ho miestni, ale aj turisti. Vyhľadávali ho často dvojice, ktoré sa chceli zosobášiť, pretože sa nachádza v nádhernom prostredí uprostred hôr.

Už teraz sa hlásia páry, ktoré by si chceli sľúbiť lásku práve v novom kostole. Prvými budú mladomanželia, ktorí tiež pomáhali pri stavbe.