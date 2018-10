Práce na obnove lávok na Moste SNP naplánovali na 120 dní

Rekonštrukcia lávok podľa mesta nezmení statickú schému Mosta SNP. „Naopak, lávky sa odľahčia, pretože nová vrstva povrchu bude o centimeter tenšia ako pôvodný asfalt. Bude to povrch podobný tomu, ktorý je na Starom moste,“ spomenula Zuzana Onufer.

Bratislavský magistrát vlani na Moste SNP opravil cestu. Opravovala ju spoločnosť Swietelsky Slovakia v hodnote 1,5 milióna eur. Súťaž vyhrali spomedzi troch uchádzačov. Práce trvali od začiatku júla do začiatku septembra minulého roka. Oprava vozovky v rámci prvej etapy zahŕňala opravu vonkajších jazdných pruhov v obidvoch jazdných pásoch. Cestári odstránili pôvodné asfaltové a izolačné vrstvy z povrchu oceľovej mostovky, na ktorú po čistení postupne kládli vrstvy liateho asfaltu. Druhá etapa bola v rovnakej forme. Práce navrhli tak, aby rešpektovali požiadavky pre zaťaženie mosta.

Most začali stavať v 60-tych rokoch a odovzdali ho do užívania v auguste 1972. Autormi sú architekti Jozef Lacko, Ladislav Kušnír, Ivan Slameň a statik Arpád Tesár. Most SNP bol prvým asymetrickým lanovým mostom tohto typu na Slovensku a druhým na svete. Vďaka svojmu tvaru a rozpätiu oceľovej konštrukcie patrí v Európe medzi ojedinelé inžinierske diela. Pamiatkari tiež pripomínajú, že významné je aj jeho využitie, tvorí dôležitú dopravnú tepnu Bratislavy. Most spája bratislavské metské časti Petržalka a Staré Mesto.

Most SNP, ktorý sa v minulosti volal aj Nový most, je oceľový, cestný, zavesený most cez Dunaj. Je to jediný most v Bratislave, ktorý nemá žiadny pilier v toku rieky Dunaj. V roku 2001 ho vyhlásili za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Celková dĺžka mosta je 430,8 metra, šírka 21 metrov a výška 95 metrov. Most vznikol ako súčasť komplexných riešení infraštruktúry v meste, ktoré sa rýchlo rozvíjalo a rástlo. V minulosti nebol len dopravným spojením, ale aj nosičom vodovodu a teplovodu pre nové sídlisko pri Dunaji.