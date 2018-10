Vodiči v Bratislave a okolí hlásia viaceré nehody a kolóny

Nehoda je v Bratislave v križovatke M. Schneidera-Trnavského a Bagarovej v smere do Karlovej Vsi, kde sa malo zraziť osobné auto s električkou. Nehody vodiči hlásia aj vo Vajnoroch v smere na starú Seneckú cestu, na výjazde z Miloslavova po Vinohradníckej v smere do Bratislavy či na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 v smere z Malaciek.

Kolóny a zdržanie od desať do 30 minút sú na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v Bratislave na Račianskej, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky, v Moste pri Bratislave v smere do hlavného mesta, v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova a do Bratislavy či za Studeným a Miloslavovom v smere do hlavného mesta.