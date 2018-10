Vláda na zasadaní v Ploskom prerokuje Akčný plán okresu Košice – okolie

V obci Ploské v okrese Košice – okolie bude dnes popoludní zasadať vláda, ktorá má prerokovať a schváliť akčný plán rozvoja. Okres Košice - okolie patrí k najväčším, no zároveň bol zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Ako jediný nemá vlastné okresné mesto, úrady okresu sídlia v Košiciach.

Dôvodom zaradenia okresu Košice – okolie medzi najmenej rozvinuté okresy je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti v okrese po výraznom náraste vplyvom ekonomickej krízy v roku 2008 postupne klesala z 21,7 % v roku 2009 na 12,12 % na začiatku roka 2018.

Ako vyplýva z materiálov predkladaných na zasadanie vlády, akčný plán vypracoval Okresný úrad Košice – okolie v spolupráci so sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť a pôsobnosť sa vzťahuje k územiu okresu, najmä zástupcami miest a obcí, zástupcami štátnej správy a podnikateľskými subjektmi. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Košice – okolie podporou vytvorenia 822 pracovných miest do roku 2022. Rozvojové aktivity majú smerovať do prioritných oblastí – vzdelávanie, poľnohospodárstvo, priemysel a služby, infraštruktúra a životné prostredie, cestovný ruch a sociálne služby.

Z celkovej odhadovanej finančnej investície v rokoch 2018 – 2022 minimálne 71,43 milióna eur sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) sumou 66,68 milióna eur. Celková výška regionálneho príspevku bude 4,75 milióna eur, pričom milión eur dostane okres ešte v tomto roku.