Kyslé dažde ničia tanky a delá

Ťažká bojová technika, ktorá bola skutočne použitá v bojoch druhej svetovej vojny a je vystavená v areáli Múzea SNP, patrí k atrakciám lákajúcim návštevníkov Banskej Bystrice. Múzejníci sa však pýtajú, dokedy to tak bude. Tanky, samohybné delá a ďalšia technika vyzerajú zvonku bezchybne, no zvnútra – hrôzostrašne. Ak sa s nimi v najbližších rokoch nič neurobí, hrozí ich úplne znehodnotenie.

„Táto technika bola od roku 1955 vystavená na Námestí Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, od roku 1969 je súčasťou Múzea SNP v jeho areáli. Roky teda čelí vplyvom počasia. Naši konzervátori robili začiatkom leta obsiahlu správu o jej technickom stave a treba povedať, že fotografie, ktoré urobili vnútri niektorých exponátov, sú doslova katastrofálne,“ vysvetľuje riaditeľ múzea Stanislav Mičev. Najmä tanky akútne potrebujú reštaurátorské a konzervátorské zásahy. Ak by však tieto zásahy urobili teraz, keď je technika vystavená vo vonkajšej expozícii, o rok-dva by bola v dezolátnom stave opäť.

Múzeum chce pre ťažkú bojovú techniku vybudovať podzemné expozičné priestory. Podľa Mičeva by mal byť tento zámer súčasťou veľkej rekonštrukcie a modernizácie, na ktorú čakajú už roky. „Počítame aj s projektom nadzemného podlažia, teda s rekonštrukciou výstavných priestorov. Chceme využiť najmodernejšie technológie, vrátane modernizácie existujúcej expozície, pretože tá súčasná je už zastaraná. Projekt podzemnej expozície ťažkej bojovej techniky je zatiaľ v stave štúdie,“ prezradil riaditeľ múzea.

Hrubý odhad nákladov na všetky projekty, ktoré majú zmeniť tvár Múzea SNP, sú podľa Mičeva vyčíslené asi na 13,5 milióna eur. Z toho na vybudovanie podzemnej expozície bude potrebných asi šesť miliónov: na stavebnú časť štyri a na inštaláciu samotnej expozície dva milióny. Peniaze chce múzeum získať od štátu. Predstava Mičeva je realizovať plány prestavby múzea do štyroch rokov.

Takýto stav spôsobila hrdza v priestore pre vodiča samohybného dela. Autor: Štefan Rimaj, Pravda

„Bojová technika by potom po konzervátorských a reštauračných prácach bola umiestnená v priestoroch chránených pred počasím, ktoré by boli samozrejme klimatizované, čím by sme ju zachránili aj pre budúce generácie,“ podčiarkol Mičev. V podzemnej expozícii plánujú vytvoriť ucelenú expozíciu. Dokonca majú prísľub, že svoju bojovú techniku zapožičajú aj niektorí súkromní zberatelia.

Čo však, ak sa plány na vytvorenie expozície pod zemou nepodarí zrealizovať pre chýbajúce peniaze? Mičev priznáva, že majú aj plán B. „Ako náhradné riešenie si viem predstaviť prenajatie nejakých priestorov, kde by sme mohli túto techniku umiestniť. S najväčšou pravdepodobnosťou by sa však nachádzali v iných častiach mesta,“ dodáva Mičev.

Riaditeľ Múzea SNP podčiarkuje, že záchrana bojovej techniky, ktorá je v areáli múzea, by mala byť prioritou, pretože ohrozené sú exponáty, ktoré majú veľkú historickú či zberateľskú hodnotu a vo svojich zbierkach by ich privítali mnohé svetové múzeá či zberatelia.

„K veľmi vzácnym exponátom patrí napríklad ľahký tank československej výroby LT-38, ktorých je na svete len sedem či osem. Máme tu aj samohybné nemecké delo, ktorých je na svete iba šesť,“ zdôraznil Mičev. Vzácnym exponátom, našťastie pod strechou, je Mercedes 190 vyrobený v roku 1939. Ide o typ vozidla, ktoré ako veliteľský voz využíval počas Povstania jeho významný predstaviteľ, brigádny generál Ján Golian.