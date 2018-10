Súboj o bratislavského primátora bude napínavý, ukazuje prieskum

Z výsledkov vyplýva, že u ľudí už vedie Václav Mika (nezávislý kandidát), ktorý si polepšil o viac ako tri percentuálne body a predbehol súčasného primátora Iva Nesrovnala, ktorý si naopak výrazne pohoršil z júlových takmer 31 percent na 23,5 percenta.

Na treťom mieste je objednávateľ prieskumu Matúš Vallo (nezávislý kandidát s podporou strán Spolu a Progresívne Slovensko), ktorý získal 21,4 percenta hlasov. O výsledkoch informoval Martin Burgr z Vallovho mediálneho tímu.

Martin Slosiarik z agentúry Focus výsledky okomentoval slovami, že „začiatok ostrej kampane pomohol najmä kandidátom, ktorí v komunálnej politike doteraz nepôsobili. V porovnaní s júlovým prieskumom zaznamenal Matúš Vallo relatívne najvyšší nárast preferencií + 4,2 percentuálneho bodu. Súboj je tak dnes s ohľadom na štatistickú chybu extrémne vyrovnaný.“

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 19. až 26. septembra formou osobného a aj telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 800 respondentov, ktorí reprezentujú dospelú populáciu Bratislavy s trvalým pobytom v meste.

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: V novembri tento rok budú ďalšie komunálne voľby a v Bratislave sa opäť bude voliť primátor. Ak by sa tieto voľby konali už túto sobotu a kandidovali by nasledovní kandidáti a kandidátky, komu z nich by ste dali svoj hlas? Nasledujúce preferencie kandidátov sú vypočítané z rozhodnutých respondentov.