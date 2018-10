Na Devínskej Kobyle začali ťažiť drevo napriek odporu verejnosti

Štátne lesy začali na Devínskej Kobyle takzvanú výchovnú ťažbu, to znamená prerieďovanie mladších stromov. „Máme však dôvodnú obavu, že následne sa bude vykonávať obnovná ťažba, teda klasická ťažba zdravých, veľkých stromov so všetkými negatívami, ktoré sú s tým spojené,“ uviedli Naše Karpaty s tým, že rokovania s ministerstvom pôdohospodárstva nepriniesli želaný výsledok a zasekli sa na mŕtvom bode. „Zisky z ťažby sú im prednejšie ako rekreácia a ochrana prírody,“ konštatovala iniciatíva. Pripomenula, že plánovaný objem ťažby dreva v okolí Bratislavy na tento rok je najvyšší za posledných sedem rokov. Týka sa to aj Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. S ťažbou pritom podľa Našich Karpát nesúhlasí odborná ani laická verejnosť, hlavné mesto Bratislava, Bratislavský kraj a starostovia Karlovej Vsi, Devína a Dúbravky.

V petícii s názvom Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle, ktorú odštartovali Naše Karpaty, žiadajú občania agrorezort o zastavenie masívneho výrubu lesov v masíve Devínskej Kobyly plánovaného na rok 2018 štátnym podnikom Lesy SR, aby sa zachoval prírodný a rekreačný charakter tohto prostredia. „Toto cenné územie spravujú Lesy SR ako hospodársky les zameraný na generovanie ziskov z produkcie dreva,“ píše sa v petícii. Obyvatelia a návštevníci Bratislavy však územie Devínskej Kobyly vnímajú ako jedinečné prírodné prostredie s rekreačnou funkciou. Aktivisti združení v iniciatíve Naše Karpaty oslovili ministerstvá pôdohospodárstva a životného prostredia ako aj Lesy SR a dosiahli pozastavenie ťažby do konca júla. Rokovania mali pokračovať v rámci pracovnej skupiny tvorenej zástupcami agrorezortu, Lesov SR ako aj odbornej a občianskej verejnosti, dohodu o obmedzení ťažby však nedosiahli.