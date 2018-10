Nesrovnal je so sebou ako primátorom spokojný. Súhlasíte? Ohodnoťte ho!

Bratislave sa darí ako nikdy predtým, napreduje v kľúčových oblastiach. Na stredajšej tlačovej konferencii k odpočtu svojej činnosti na poste primátora hlavného mesta to uviedol Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoju pozíciu šéfa bratislavskej samosprávy obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách.

Lepšie hospodárenie

Súčasný primátor deklaruje, že spolu so svojím tímom dosiahol lepšie hospodárenie mesta. „Keď som preberal mesto, tak v jeho rozpočte chýbalo 22 miliónov eur. Bratislava dlhovala svojim veriteľom ďalších 12 miliónov eur. Štúrova ulica bola rozkopaná, Starý most nebol a hrozilo, že 70 miliónov eur určených na tento projekt budeme musieť vrátiť,“ povedal Nesrovnal.

Ako tvrdí, po štyroch rokoch je Bratislava v najlepšej finančnej kondícii, má financie na rozvojové projekty, znížilo sa jej zadlženie a podarilo sa vyrovnať s veriteľmi i dlžníkmi.

Zásluha primátora na tom, že Bratislava má viac peňazí je však diskutabilná. Netreba zabúdať na financie, ktoré do pokladnice prinieslo zvýšenie podielových daní či daní z nehnuteľností.

Rozvoj dopravy

Pokrok podľa Nesrovnala nastal počas jeho pôsobenia aj v doprave, a to v prípade vlakov, MHD, alternatívnej dopravy či opráv infraštruktúry v hlavnom meste. Ako spresnil, posilnené boli prímestské vlaky do Bratislavy, do vozového parku MHD pribudli nové vozidlá a samotná verejná doprava v meste sa zlepšuje. „Za štyri roky sme opravili 200 kilometrov bratislavských ciest, 60 kilometrov chodníkov a 435 priechodov pre chodcov,“ spresnil Nesrovnal.

Pravdou je, že bratislavským cestám pomohla vláda Roberta Fica, keď pred predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ na cesty prispela sumou 11,5 milióna. Ďalších rekordných 13 miliónov eur dostalo hlavné mesto na opravu rozbitých ciest od štátu na mimoriadnom výjazdovom rokovaní v Bratislave na konci minulého roka.

Zároveň stavba diaľnic pri Bratislave donútila kompetentných urobiť zmeny v hromadnej doprave. Posilnili sa vlakové spojenia: Od júna na tratiach Bratislava – Trnava a Bratislava – Senec obojsmerne premáva 56 nových osobných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko. Pribudli spoje medzi Petržalkou a Novým Mestom.

Práca s developermi

Bratislavská samospráva podľa Nesrovnala opravila všetky podchody v správe mesta, podarilo sa jej aj znížiť vizuálny smog či vybudovať nové parčíky. „Podarilo sa nám tiež otočiť dialóg medzi hlavným mestom a developermi a teraz je taký, že vždy sa mesto pýta, čo z ktorého projektu má Bratislava a jej obyvatelia. Vďaka tomuto prístupu sa nám podarilo opraviť množstvo verejných priestranstiev,“ podotkol primátor.

No ani Ivo Nesrovnal nedokázal vyriešiť roky trvajúce spory okolo Hlavnej stanice, aj keď kozmetickými úpravami dojem z nej mierne zlepšil.

Časť mestských poslancov mu navyše vyčítala, že háji záujmy developerov. Minulý rok opakovane médiám a ani poslancom nepovedal jasne, či súhlasí, alebo nesúhlasí s udelením štatútu významnej investície, o ktorú požiadali HB Reavis a J&T Real Estate. Tvrdil, že o žiadostiach nerozhoduje on ani mesto, ale vláda.

Nesrovnal sa pochválil aj novým futbalovým štadiónom či budúcim planetáriom, ktoré „Bratislave veľmi chýba“. Nostalgickým Bratislavčanom však stále chýba viac PKO.

Mika hovorí o práci pol roka pred voľbami Podľa kandidáta na post primátora Bratislavy Václava Miku by mal primátor Ivo Nesrovnal urobiť odpočet svojho volebného programu spred rokov, ktorý zmizol z internetu. „Nie sa chváliť vecami, ktoré narýchlo dokončuje pol roka pred voľbami. Na mnohých projektoch sa totiž primátor len priživuje a nemá na nich žiadnu zásluhu,“ pripomína Mika. „Primátor musí pracovať nielen posledný polrok a meniť veci skokovo, ale od prvého dňa priebežne a systematicky. Aby sa Bratislavčanom lepšie žilo,“ podotkol Václav Mika. Vallo pripomína parkovanie a hazard Kandidát na post bratislavského primátora Matúš Vallo si myslí, že Nesrovnal „nedokázal splniť väčšinu svojich sľubov, ktoré Bratislavčanom pred štyrmi rokmi prisľúbil.“ Developeri podľa neho určujú rozvoj Bratislavy, mesto nemá výškovú reguláciu a doprava sa zhoršuje. „Ivo Nesrovnal nedokázal presadiť v zastupiteľstve kľúčové zmeny, spustenie parkovacej politiky a ani prvýkrát zákaz hazardu,“ poznamenal Vallo. Mrva hovorí o neúspešných štyroch rokoch Kandidát na post bratislavského primátora Ján Mrva uviedol, že štyri roky Iva Nesrovnala na úrade považuje za neúspešné. „Primátorovi sa podarilo dokončiť Milanom Ftáčnikom (bývalý primátor Bratislavy, pozn.) začatý Starý most a za dobré vzťahy s vládou dostal prostriedky na opravu niektorých ciest,“ poznamenal. Podľa neho tiež primátor „veľmi pobabral zákonný proces prijímania všeobecne záväzného nariadenia o hazarde, predal za jedno euro PKO a nedoriešil parkovaciu politiku s mestskými časťami.“ Súčasný starosta bratislavských Vajnôr tiež pripomína, že Nesrovnal nevybudoval bezpečné cyklotrasy, nerekonštruoval električkové radiály, nezaviedol výškovú reguláciu výstavby a nereguloval vizuálny smog v meste. „Nepostavil ani jedno záchytné parkovisko alebo parkovací dom,“ ukončil.